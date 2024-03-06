5 Negara Konsumen Senjata Buatan Israel Terbesar di Dunia

ISRAEL - Dalam rentan waktu lima tahun terakhir, Israel berhasil menduduki peringkat ke-10 sebagai eksportir senjata terbesar di dunia.

Berdasarkan laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang telah menghitung perdagangan senjata dari 2017 hingga 2021, perdagangan senjata ke Eropa melonjak. Hal ini dikarenakan negara-negara Teluk menjadi importir utama, dan Israel tetap menjadi "pemain utama."

Laporan tersebut menyebutkan, Israel telah mengekspor senjata pada 2017 hingga 2021 sebanyak 2,4%, dengan penerima utamanya dari negara India, Azerbaijan, dan Vietnam.

Melansir The Times of Israel, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, volume ekspor senjata Israel turun sebanyak 5,6% pada jangka waktu tersebut.

Pada 2022, penjualan senjata tahunan Israel mencapai rekor dua kali berturut-turut. Berdasarkan data Kementrian Pertahanan Israel, jumlah ekspor senjata naik dua kali lipat dibandingkan dengan 10 tahun lalu.

Menurut para pejabat, alasan di balik lonjakan permintaan senjata buatan Israel adalah "perubahan geostrategis" di Eropa, yang merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina. Mereka juga menyatakan bahwa negara-negara Arab yang baru-baru ini memperbaiki hubungan dengan Israel telah menunjukkan permintaan yang signifikan terhadap permintaan senjata.