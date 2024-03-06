Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Universitas Teknologi Bandung Ganti Status, Siap Berkontribusi Bagi Negeri

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |16:08 WIB
Universitas Teknologi Bandung Ganti Status, Siap Berkontribusi Bagi Negeri
STT Bandung umumkan perubahan status jadi Universitas Teknologi Bandung yang digelar meriah di kampus UTB (Foto: Dok UTB)
JAKARTA-Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STT) Bandung mengumumkan perubahan statusnya menjadi Universitas Teknologi Bandung (UTB). Transformasi tersebut dikukuhkan secara meriah di Kampus UTB Jalan Soekarno-Hatta no 378, Kota Bandung, Selasa (5/3/2024).

Langkah besar ini merupakan hasil perencanaan dan evaluasi mendalam yang dilakukan manajemen universitas yang didukung berbagai pihak dalam dunia pendidikan, pemerintahan, industri, serta mitra kerja sama STT Bandung.

Dengan perubahan status tersebut, UTB membentuk fakultas dan menambah program studi baru, di antaranya Fakultas Industri Kreatif dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1. Fakultas industri kreatif

- Teknik Industri (S1)

