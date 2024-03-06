Universitas Teknologi Bandung Ganti Status, Siap Berkontribusi Bagi Negeri

STT Bandung umumkan perubahan status jadi Universitas Teknologi Bandung yang digelar meriah di kampus UTB (Foto: Dok UTB)

JAKARTA-Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STT) Bandung mengumumkan perubahan statusnya menjadi Universitas Teknologi Bandung (UTB). Transformasi tersebut dikukuhkan secara meriah di Kampus UTB Jalan Soekarno-Hatta no 378, Kota Bandung, Selasa (5/3/2024).

Langkah besar ini merupakan hasil perencanaan dan evaluasi mendalam yang dilakukan manajemen universitas yang didukung berbagai pihak dalam dunia pendidikan, pemerintahan, industri, serta mitra kerja sama STT Bandung.

Dengan perubahan status tersebut, UTB membentuk fakultas dan menambah program studi baru, di antaranya Fakultas Industri Kreatif dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1. Fakultas industri kreatif

- Teknik Industri (S1)