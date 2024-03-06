Beraksi sejak Januari, Pemuda Lampung Edarkan Uang Palsu ke Aceh hingga Jawa

BANDARLAMPUNG - Bernaditus Gumelar Agung Wicaksono (25), tersangka pemalsuan uang telah mencetak dan mengedarkan uang palsu menggunakan kertas HVS sejak Januari 2024.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, Ali Muhaidori mengatakan, pemuda asal Kabupaten Pringsewu itu ditangkap personel Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung di sebuah kantor jasa ekspedisi yang terletak di Kalirejo, Lampung Tengah, Minggu 3 Maret 2024 sore.

Menurut Ali, tersangka Bernaditus diringkus polisi paska gagal mengirimkan paket berisi uang palsu. "Menurut pengakuan tersangka BGA, dia sudah mencetak dan mengedar uang palsu ini sejak awal tahun kamarin," ujar Ali Muhaidori saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (6/3/2024).

Ali menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melancarkan aksi tindak pidana pemalsuan uang ini seorang diri.

Bernaditus mencetak uang-uang palsu tersebut di rumahnya berada di Desa Kuta Waringin, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu.

Selama itu juga, lanjut Ali, pelaku menjajakan produk uang palsu itu secara online via media sosial (Medsos) dan sudah dijual atau dikirim ke sejumlah daerah di luar provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Aceh.

"Jadi tersangka ini belajar mencetak uang menggunakan kertas HVS secara otodidak lewat online, termasuk menjual produk-produknya menggunakan medsos dikirim lewat jasa ekspedisi," ungkapnya.