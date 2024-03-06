Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Beraksi sejak Januari, Pemuda Lampung Edarkan Uang Palsu ke Aceh hingga Jawa

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |16:49 WIB
Beraksi sejak Januari, Pemuda Lampung Edarkan Uang Palsu ke Aceh hingga Jawa
Polisi menangkap pelaku peredaran uang palsu (Foto: Ira Widya)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Bernaditus Gumelar Agung Wicaksono (25), tersangka pemalsuan uang telah mencetak dan mengedarkan uang palsu menggunakan kertas HVS sejak Januari 2024.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, Ali Muhaidori mengatakan, pemuda asal Kabupaten Pringsewu itu ditangkap personel Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung di sebuah kantor jasa ekspedisi yang terletak di Kalirejo, Lampung Tengah, Minggu 3 Maret 2024 sore.

Menurut Ali, tersangka Bernaditus diringkus polisi paska gagal mengirimkan paket berisi uang palsu. "Menurut pengakuan tersangka BGA, dia sudah mencetak dan mengedar uang palsu ini sejak awal tahun kamarin," ujar Ali Muhaidori saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (6/3/2024).

Ali menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melancarkan aksi tindak pidana pemalsuan uang ini seorang diri.

Bernaditus mencetak uang-uang palsu tersebut di rumahnya berada di Desa Kuta Waringin, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu.

Selama itu juga, lanjut Ali, pelaku menjajakan produk uang palsu itu secara online via media sosial (Medsos) dan sudah dijual atau dikirim ke sejumlah daerah di luar provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Aceh.

"Jadi tersangka ini belajar mencetak uang menggunakan kertas HVS secara otodidak lewat online, termasuk menjual produk-produknya menggunakan medsos dikirim lewat jasa ekspedisi," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/338/3157979/uang_palsu-WZIJ_large.jpg
Polda Metro Bongkar Pemalsuan Uang di Tebet, Ratusan Dolar AS Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142412/uang_palsu-VCkb_large.jpg
Imigrasi Tangkap Tiga WNA Atas Kepemilikan Uang Dolar AS Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131262/tahanan-Z0I1_large.jpg
Usut Uang Palsu, Polisi Bidik Suami Siri Artis Sekar Arum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131255/uang_palsu-Vh2Q_large.jpg
Polisi Lacak Teman Artis Sekar Arum Pemasok Uang Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130771/uang_palsu-TcO8_large.jpg
Pabrik Uang Palsu di Bogor Digerebek, DPR: Penegakan Hukum Jangan Setengah-Setengah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/338/3130491/uang_palsu-VZ2U_large.jpg
Mantan Artis Sekar Arum Ternyata Sering Transaksi Pakai Uang Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement