INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Ngerih! Pria Keterbelakangan Mental Bunuh Anak Tetangganya Gegara Sering Dibully

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |19:55 WIB
Ngerih! Pria Keterbelakangan Mental Bunuh Anak Tetangganya Gegara Sering Dibully
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SLEMAN - Miris, apa yang dilakukan oleh GCP (19) seorang pria lulusan SLB di Sleman. Lelaki yang dikabarkan autis ini tega menghabisi bocah yang masih menjadi tetangganya, MA (9). Pemicunya karena bocah asal Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik ini sering mengerjai pelaku.

Kapolsek Ngaglik, Kompol Mashuri menuturkan korban awalnya ditemukan tenggelam di sebuah kolam oleh keluarganya. Korban ditemukan sudah dalam keadaan mengapung tak bergerak di kolam di Dusun Blekik, Sardonoharjo.

"Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (24/2/2024) lalu," ujar dia, Rabu (6/3/2024).

Peristiwa tersebut bermula sekira pukul 14.30 WIB. Saat itu korban pamit untuk pergi bermain keluar menggunakan sepeda onthel. Namun korban tak kunjung pulang ke rumahnya. Hal ini lantas membuat khawatir keluarganya. ibu dan kakak korban lantas memutuskan untuk mencarinya.

Keduanya kemudian keliling desa mencari keberadaan korban. Kemudian saat melintasi sekitar kolam sumber air di Dusun Blekik, Sardonoharjo, mereka bertemu dengan seorang tetangga yang tengah berteriak histeris.

"Kala itu ada saksi yang berteriak sembari menyebut nama MA," bebernya.

Setelah itu, kakak korban mendekati saksi dan mendapati korban (MA) sudah terapung di kolam sumber mata air tersebut. Sang kakak langsung memberikan pertolongan pertama termasuk bantuan pernapasan kepada korban.

Halaman:
1 2
      
