Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Orangtua Dibunuh, Anaknya Dendam Tusuk Adik Pelaku hingga Tewas

M Fitriadi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |14:51 WIB
Orangtua Dibunuh, Anaknya Dendam Tusuk Adik Pelaku hingga Tewas
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

OKI - Nyawa dibayar nyawa benar-benar berlaku di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Lantaran dendam orangtuanya telah dibunuh, anaknya balas dendam menusuk hingga tewas adik dari pembunuh orangtuanya.

Korban Hamid, warga Desa Pematang Panggang Mesuji ini pun ditusuk pelaku, Batin warga Desa Pagar Dewa Mesuji hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban mengalami empat luka tusuk di antaranya luka tusuk di ketiak, dada atas kanan, perut dan punggung kiri.

Korban diketahui merupakan adik dari pembunuh orangtua pelaku yang dilakukan kakak korban. Ditusuknya korban oleh pelaku saat korban menyenggol pelaku hingga pelaku langsung menikam korban dari belakang dan dari depan di Desa Pematang Panggang, Rabu 5 Maret 2024 dini hari.

Alhasil, korban terjatuh dan tersungkur bersimbah darah. Warga setempat langsung menolong korban dan mengevakuasinya ke rumah korban bersama polisi yang disambut histeris keluarga korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penganiayaan mayat pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement