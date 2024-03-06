Viral Sopir Truk Ugal-ugalan Tabrak Polisi di Sukabumi

SUKABUMI - Video kendaraan truk ugal-ugalan saat dikejar polisi, viral di media sosial. Sopir truk tidak mengindahkan saat diminta berhenti oleh petugas dari Satlantas Polres Sukabumi Kota, malahan salah satu petugas yang menghadangnya sengaja ditabraknya.

Dalam rekaman video yang berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, nampak anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota yang menggunakan sepeda motor, mencoba mengejar laju truk Colt Diesel yang mencoba kabur dan ugal-ugalan menghindari petugas.

Salah satu anggota Satlantas yang mencoba menghadang laju truk dengan memblokade menggunakan sepeda motornya, tetap tidak dihiraukan pengemudi truk. Sepeda motor yang menghalangi di jalan raya, ditabraknya hingga terjatuh dan truk terus mencoba kabur.

Namun pada waktu kejadian arus lalu lintas yang padat, sehingga laju truk terhalang oleh kendaraan lain dari arah lawan, dan sopir truk menghentikan laju kendaraannya. Pada saat itu, petugas langsung mengamankan sopir truk yang membahayakan pengguna jalan dan petugas Kepolisian tersebut.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ipda Andhika Pratistha mengatakan, sopir berinisial DS yang mengemudikan truk jenis Mitsubishi Colt Disel bernomor polisi AE 8651 NJ, melaju di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi akan menuju Kabupaten Cianjur, pada Rabu (6/3/2024) sekira pukul 07.30 WIB.

"Saudara DS melaju dari arah Kota Sukabumi mengarah Cianjur. Pada saat melintas Jalan RA Kosasih petugas yang sedang bertugas melakukan Operasi Keselamatan Lodaya 2024 di seputaran pos polisi Pintukisi mengarahkan kendaraan truk Mitsubishi Colt Disel untuk berhenti," ujar Andhika kepada MNC Portal Indonesia.