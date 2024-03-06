Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Sopir Truk Ugal-ugalan Tabrak Polisi di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |23:19 WIB
Viral Sopir Truk Ugal-ugalan Tabrak Polisi di Sukabumi
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

SUKABUMI - Video kendaraan truk ugal-ugalan saat dikejar polisi, viral di media sosial. Sopir truk tidak mengindahkan saat diminta berhenti oleh petugas dari Satlantas Polres Sukabumi Kota, malahan salah satu petugas yang menghadangnya sengaja ditabraknya.

Dalam rekaman video yang berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, nampak anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota yang menggunakan sepeda motor, mencoba mengejar laju truk Colt Diesel yang mencoba kabur dan ugal-ugalan menghindari petugas.

Salah satu anggota Satlantas yang mencoba menghadang laju truk dengan memblokade menggunakan sepeda motornya, tetap tidak dihiraukan pengemudi truk. Sepeda motor yang menghalangi di jalan raya, ditabraknya hingga terjatuh dan truk terus mencoba kabur.

Namun pada waktu kejadian arus lalu lintas yang padat, sehingga laju truk terhalang oleh kendaraan lain dari arah lawan, dan sopir truk menghentikan laju kendaraannya. Pada saat itu, petugas langsung mengamankan sopir truk yang membahayakan pengguna jalan dan petugas Kepolisian tersebut.

 BACA JUGA:

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ipda Andhika Pratistha mengatakan, sopir berinisial DS yang mengemudikan truk jenis Mitsubishi Colt Disel bernomor polisi AE 8651 NJ, melaju di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi akan menuju Kabupaten Cianjur, pada Rabu (6/3/2024) sekira pukul 07.30 WIB.

"Saudara DS melaju dari arah Kota Sukabumi mengarah Cianjur. Pada saat melintas Jalan RA Kosasih petugas yang sedang bertugas melakukan Operasi Keselamatan Lodaya 2024 di seputaran pos polisi Pintukisi mengarahkan kendaraan truk Mitsubishi Colt Disel untuk berhenti," ujar Andhika kepada MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement