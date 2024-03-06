Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Pria Mabuk Tawarkan Airshoft Gun di Minimarket, Tak Berkutik Ditangkap Polisi

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |19:13 WIB
Viral Pria Mabuk Tawarkan Airshoft Gun di Minimarket, Tak Berkutik Ditangkap Polisi
Pria mabuk diamankan Tim Prabu Lodaya Presisi (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG - Video pria mabuk sedang diamankan anggota Tim Prabu Lodaya Presisi Polrestabes Bandung viral di media sosial (medsos) Pria paruh baya itu ditangkap karena diduga membuat resah masyarakat karena menawarkan airsoft gun di minimarket.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, peristiwa itu terjadi di minimarket Jalan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, pada Selasa (5/3/2024) dini hari.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Bojongloa Kidul Kompol Ari Purwantono membenarkan peristiwa itu terjadi di minimarket Jalan Mekarwangi. "Dia (pelaku) ingin jual airsoft gun sehingga masyarakat di sana merasa resah dan akhirnya menelepon Tim Prabu," kata Kapolsek Bojongloa Kidul, Rabu (6/3/2024).

Kompol Ari Purwantono menyatakan, saat ditangkap, pria tersebut mabuk minuman keras. Selain airsoftgun, pria itu juga membawa obat-obatan terlarang.

Halaman:
1 2
      
