Mabuk Berat, Wanita Tewas Dalam Kamar Kos Ditemani Pacarnya

Wanita tewas di kamar kos, Blora, Jawa Tengah (Foto: Heri Purnomo)

BLORA - Warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah digemparkan adanya temuan mayat perempuan di kamar kost bersama pacarnya. Diduga korban tewas akibat minuman keras.

Bela Ishartina (18), Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo ditemukan tewas di kamar kost yang berada di Jalan RA Kartini Gang 1, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bersama kekasihnya.

Korban meninggal dunia diduga mabuk berat akibat minuman keras. Korban ditemani pacarnya, Saiful dalam kamar.

Menurut Saiful, sekitar pukul 01.00 WIB, korban dalam keadaan mabuk berat habis bekerja di warung remang-remang di dekat SPBU Jepon.

Kemudian, korban diboncengkan Saiful untuk dibawa ke kosnya. Sampai di gerbang tempat kos, korban tidak sadarkan diri.

Oleh kekasihnya, korban digendong ke kamar kosnya. Lantaran tidak mau makan, Saiful tidak tega meninggalkannya sampai akhirnya tertidur.

Saat bangun tidur sekitar pukul 10.00 WIB, Saiful kaget melihat tubuh kekasihnya sudah dalam keadaan kaku. Ia kemudian lapor ke pemilik kost dan lapor ke Polsek Kota.