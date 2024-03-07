Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Setujui Rencana Pembangunan 3.400 Rumah Baru di Permukiman Tepi Barat

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:38 WIB
ISRAEL - Pemerintah Israel telah mengajukan rencana pembangunan lebih dari 3.400 rumah baru di permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Sekitar 70% rumah akan dibangun di Maale Adumim, sebelah timur Yerusalem, dan sisanya di dekat Kedar dan Efrat, sebelah selatan Betlehem.

Seorang menteri mengatakan pembangunan tersebut merupakan respons terhadap serangan mematikan Palestina di dekat Maale Adumim dua minggu lalu.

Otoritas Palestina mengecam rencana tersebut, yang dilaporkan merupakan rencana pertama yang disetujui sejak Juni lalu.

Israel telah membangun sekitar 160 pemukiman yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur, tanah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka, dalam perang Timur Tengah pada 1967.

Mayoritas komunitas internasional menganggap pemukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Surat kabar Haaretz Israel mengatakan Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil yakni badan yang menerapkan kebijakan pemerintah Israel di Tepi Barat, telah mengajukan rencana untuk pembangunan 3.476 rumah pemukim pada Rabu (6/3/2024) dengan 2.452 di Maale Adumim, 694 di Efrat dan 330 di Kedar.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang politisi sayap kanan yang mengawasi Administrasi Sipil, mengatakan setelah pertemuan tersebut bahwa total 18.515 rumah di permukiman Tepi Barat kini telah disetujui selama setahun terakhir.

 “Musuh berusaha menyakiti dan melemahkan kami, namun kami akan terus membangun dan dibangun di negeri ini,” tulisnya di X, sebelumnya Twitter.

