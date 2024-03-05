Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pendudukan Israel Mengubah Kehidupan Warga Palestina di Tepi Barat Jadi Neraka

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |17:24 WIB
Pendudukan Israel Mengubah Kehidupan Warga Palestina di Tepi Barat Jadi Neraka
Pendudukan Israel membuat kehidupan warga Palestina di Tepi Barat seperti berada di neraka (Forto: Reuters)
A
A
A

PALESTINA - Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan otoritas pendudukan Israel membuat kehidupan warga Palestina di Tepi Barat menjadi 'neraka' yang tak tertahankan dengan berbagai tindakan. Termasuk penggerebekan, penahanan, dan pembatasan pergerakan, serta memperingatkan risiko serius yang menjerumuskan Tepi Barat ke dalam kekerasan dan anarki.

Para saksi mata mengatakan pasukan Israel juga menghancurkan jalan utama kamp pengungsi Nur Shams di daerah Tulkarm di Tepi Barat.

“Setiap kali mereka memasuki kamp, mereka menghancurkan lebih banyak dari sebelumnya,” kata Ibrahim Hamarsheh, seorang penghuni kamp yang mengepalai Klub Tahanan Palestina cabang Tulkarem, yang mengadvokasi warga Palestina di penjara-penjara Israel, dikutip Israel.

Dia mengatakan pasukan Israel juga telah melibas jalan-jalan di kamp tersebut.

Kantor berita Palestina WAFA melaporkan bahwa pasukan Israel telah menyerbu kota Nablus, dan meledakkan rumah seorang pria yang sebelumnya dituduh oleh Israel melakukan serangan yang menewaskan seorang ibu keturunan Inggris-Israel dan kedua putrinya pada bulan April di Tepi Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement