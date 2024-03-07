Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Nekat Berenang di Area Palung Pantai Parangtritis, Turis Asal Slovakia Nyaris Tenggelam

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |22:56 WIB
Nekat Berenang di Area Palung Pantai Parangtritis, Turis Asal Slovakia Nyaris Tenggelam
Illustrasi (foto: dok freepik)
BANTUL - Turis asal Slovakia, Lubis Kmetko terbawa arus palung dan nyaris tenggelam saat berenang di Pantai Parangtritis. Pria berusia 52 tahun itu nekat berenang di area palung sehingga terseret ombak ke tengah.

Koordinator SAR Satlinmas Rescue Wilayah Operasi III Pantai Parangtritis, Bantul Nugroho M Arif Nugroho mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.30 WIB. Awalnya, korban datang bersama 6 temannya pukul 15.00 WIB. Sesampainya di Pantai Parangtritis, korban langsung bermain air.

"Secara tidak sengaja korban bermain mengarah ke area palung laut dan terseret arus balik ke tengah," katanya, Kamis (7/3/2024).

Beruntung, lanjut Arif, petugas jaga yang melihat kejadian tersebut segera menolong korban dengan berenang ke tengah. Korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke pos untuk dilakukan observasi.

"Korban selamat, langsung bisa kembali kepada rombongan," pungkasnya.

Berkaca dari kejadian tersebut, Arif mengimbau kepada pengunjung Pantai Parangtritis untuk memperhatikan tanda peringatan dari petugas. Pihaknya meminta agar wisatawan tidak nekat mandi di area palung karena dinilai berbahaya.

(Awaludin)

      
