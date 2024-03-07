Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tradisi Unik Sambut Ramadhan, Warga Gotong Royong Cuci Karpet Masjid di DAS Ciwidey

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |14:31 WIB
Tradisi Unik Sambut Ramadhan, Warga Gotong Royong Cuci Karpet Masjid di DAS Ciwidey
Tradisi sambut Ramadhan (Foto: MPI)
A
A
A

KABUPATENBANDUNG - Marhaban ya ramadhan. Sejumlah masyarakat di berbagai daerah memiliki tradisi unik dalam menyambut kedatangan bulan suci penuh berkah ini.

Tradisi-tradisi seperti berziarah ke makam keluarga atau menggelar acara munggahan seringkali menjadi bagian dari persiapan menjelang bulan suci tersebut.

Namun, di tengah tradisi yang umum dilakukan, terdapat satu tradisi unik yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciwidey, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Masyarakat di wilayah ini mempraktikkan tradisi menyambut Ramadhan dengan cara yang unik yakni bergotong royong membersihkan karpet masjid di tiap daerahnya.

Tak hanya para pengurus masjid saja yang datang ke sini, akan tetapi warga dan anak-anak pun terlihat bergotong royong sibuk membersihkan karpet di aliran sungai menggunakan peralatan sederhana seperti sikat, gayung, ember, dan sabun cuci.

Mereka tampak bersemangat dan kompak dalam menjalankan tradisi yang telah menjadi bagian penting dari budaya setempat.

Tak berselang lama karpet-karpet yang sudah dicuci pun dikeringkan di sepanjang DAS Ciwidey ini.

Abah Aden (40), salah satu pengurus Masjid Jami Al Ulumiyyah di Kampung Pojok, Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, menceritakan bahwa tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun sejak zaman ayahnya.

Menurutnya, tradisi ini sudah dimulai sejak tahun 1970-an dan terus dijaga hingga saat ini.

“Dari zaman dulu, zaman bapak saya kecil juga sudah ada tradisi ini, kalau ga salah tahun 1970 an juga udah mulai, jadi ini turun temurun,” ujar Abah Ade saat ditemui di lokasi, Kamis (7/3/2024).

Abah Aden juga menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan bagian dari budaya Islam dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

"Tradisi ini dilakukan agar karpet-karpet tempat ibadah menjadi lebih bersih dan nyaman untuk digunakan dalam ibadah khususnya pas shalat taraweh," jelasnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124559/lemhannas-R1XS_large.jpg
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122866/ramadhan-nSgc_large.jpg
Besok, Ustadz Taufiqurrahman hingga Syakir Daulay Bakal Isi Acara RCTI+ Supershow Ramadan di Kota Wisata Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122845/supershow_ramadhan-URGC_large.jpg
RCTI+ Supershow Ramadan Gelar Lomba Da'i Cilik, Warga: Bagus, Asah Anak Syiarkan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120102/polda_metro_jaya-crUo_large.jpg
Awas! Polisi Larang Konvoi, Main Petasan dan Balap Liar Selama Ramadhan, Jika Melanggar Ini Akibatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement