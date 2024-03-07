Tradisi Unik Sambut Ramadhan, Warga Gotong Royong Cuci Karpet Masjid di DAS Ciwidey

KABUPATENBANDUNG - Marhaban ya ramadhan. Sejumlah masyarakat di berbagai daerah memiliki tradisi unik dalam menyambut kedatangan bulan suci penuh berkah ini.

Tradisi-tradisi seperti berziarah ke makam keluarga atau menggelar acara munggahan seringkali menjadi bagian dari persiapan menjelang bulan suci tersebut.

Namun, di tengah tradisi yang umum dilakukan, terdapat satu tradisi unik yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciwidey, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Masyarakat di wilayah ini mempraktikkan tradisi menyambut Ramadhan dengan cara yang unik yakni bergotong royong membersihkan karpet masjid di tiap daerahnya.

Tak hanya para pengurus masjid saja yang datang ke sini, akan tetapi warga dan anak-anak pun terlihat bergotong royong sibuk membersihkan karpet di aliran sungai menggunakan peralatan sederhana seperti sikat, gayung, ember, dan sabun cuci.

Mereka tampak bersemangat dan kompak dalam menjalankan tradisi yang telah menjadi bagian penting dari budaya setempat.

BACA JUGA: Ini Hadits Palsu yang Sering Dijumpai Menjelang Ramadhan

Tak berselang lama karpet-karpet yang sudah dicuci pun dikeringkan di sepanjang DAS Ciwidey ini.

Abah Aden (40), salah satu pengurus Masjid Jami Al Ulumiyyah di Kampung Pojok, Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, menceritakan bahwa tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun sejak zaman ayahnya.

Menurutnya, tradisi ini sudah dimulai sejak tahun 1970-an dan terus dijaga hingga saat ini.

“Dari zaman dulu, zaman bapak saya kecil juga sudah ada tradisi ini, kalau ga salah tahun 1970 an juga udah mulai, jadi ini turun temurun,” ujar Abah Ade saat ditemui di lokasi, Kamis (7/3/2024).

Abah Aden juga menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan bagian dari budaya Islam dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

"Tradisi ini dilakukan agar karpet-karpet tempat ibadah menjadi lebih bersih dan nyaman untuk digunakan dalam ibadah khususnya pas shalat taraweh," jelasnya