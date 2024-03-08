5 Hotel Termahal di Korea Utara

PYONGYANG - Meskipun dikenal sebagai negara yang dilanda krisis pangan, kemiskinan, dan isolasi, namun jumlah hotel mewah di Korea Utara (Korut) meningkat.

Melansir North Korean News, hotel-hotel di Korut dibangun dengan fasilitas yang menarik dan kontras dengan bangunan abu-abu bak kumuh, yang dihuni oleh sebagian besar warga Korea Utara.

Hotel-hotel mewah di Korut diketahui memiliki fasilitas spa, pusat kebugaran, dan ruang pertemuan. Kehadiran hotel-hotel mewah ini sulit dipahami karena Korut dianggap egaliter dan sosialis.

Meskipun tarif menginap atau menggunakan fasilitas hotel terhitung tinggi, namun Korut menerapkan sistem penetapan harga dua tingkat. Ini membuat biaya menginap menjadi efektif atau bahkan gratis bagi penduduk lokal yang memiliki status atau kedudukan baik.

Sebagian besar tim olahraga dalam negeri dan grup musik yang tampil di tempat-tempat lokal, dapat menginap di hotel mewah dengan subsidi besar. Sementara pejabat tinggi pemerintah dan militer juga bisa menikmati fasilitas tersebut dari waktu ke waktu.

Meskipun memiliki staf dan fasilitas yang lengkap, hotel-hotel tersebut tidak selalu terisi penuh, menurut laporan beberapa wisatawan.

Sekalipun hotel-hotel tersebut tidak terlalu sering digunakan, diketahui industri perhotelan di Korut terus berkembang, bahkan adanya upaya untuk memperluas hotel mewah tersebut.