Taipan Media Rupert Murdoch Bertunangan ke-6 Kalinya dengan Sang Pacar Elena Zhukova

LONDON - Taipan media Rupert Murdoch telah bertunangan dengan pacarnya Elena Zhukova, 67 tahun. Pria berusia 92 tahun itu dilaporkan telah berkencan dengan pacarnya yang tercatat sebagai pensiunan ahli biologi molekuler Rusia selama beberapa bulan.

Pernikahan yang diperkirakan akan dilangsungkan di kebun anggur dan perkebunan Moraga miliknya di California tahun ini, akan menjadi pernikahan kelima dan pertunangan keenam bagi Murdoch.

Dia mengundurkan diri sebagai ketua Fox dan News Corp pada tahun lalu.

Menurut New York Times, yang menyebarkan berita tersebut, pernikahan tersebut ditetapkan pada Juni mendatang dan undangan telah disebar.

Murdoch kelahiran Australia dikabarkan berkencan dengan Zhukova segera setelah pertunangannya dengan mantan pendeta polisi Ann Lesley Smith tiba-tiba dibatalkan pada April 2023.

Pasangan tersebut dikabarkan bertemu di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh salah satu mantan istrinya, pengusaha kelahiran Tiongkok Wendi Deng.

Mantan pasangan Murdoch lainnya adalah pramugari Australia Patricia Booker, jurnalis kelahiran Skotlandia Anna Mann, Deng dan model dan aktris AS Jerri Hall.

Zhukova sebelumnya menikah dengan miliarder minyak Rusia Alexander Zhukov. Sedangkan putri mereka Dasha, seorang sosialita dan pengusaha, menikah dengan oligarki Rusia Roman Abramovich hingga 2017.