Rapim Bersama TNI, Kapolda Riau Tegaskan Kawal Pemilu Sampai Tuntas

PEKANBARU - Kepolisian Daerah Riau menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di salah satu hotel di Kota Pekanbaru, pada Kamis 7 Maret 2024.

Kapolda Riau, Irjen M Iqbal menegaskan, TNI Polri selalu siapa menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya Pemilu 2024. Ia pun menyampaikan rasa syukurnya karena proses demokrasi Pemilu 2024 berjalan lancar. Fokus saat ini adalah menjaga stabilitas keamanan pasca Pemilu.

"Kita menekankan pentingnya membuktikan program-program jangka panjang untuk memastikan kepastian terhadap perekonomian negara. Pengamanan penghitungan suara di KPU tingkat provinsi masih berlangsung, dan penting untuk menjaga situasi agar tidak terjadi gangguan keamanan. Alhamdulillah secara keseluruhan proses Pemilu di Riau berjalan aman dan lancar," kata Irjen Iqbal dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024),

Selain itu, kata dia, dengan bulan suci Ramadhan yang akan segera tiba, Polda Riau berkomitmen untuk menjamin kenyamanan dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan ibadah. Potensi kerawanan pasca Pemilu juga menjadi perhatian, termasuk pengamanan menjelang dan selama Ramadhan.

"Kita juga masih mendengar beberapa potensi-potensi kerawanan pasca Pemilu termasuk pengamanan menjelang dan saat bulan suci Ramadhan untuk memastikan umat muslim nyaman dalam melaksanakan ibadah," ucap mantan Kadiv Humas Polri itu.