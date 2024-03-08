Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Saksi PSI di Kalsel Terkejut Suara Sah 2.681 Menggelembung Jadi 17.693

Suhardian , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |22:14 WIB
Saksi PSI di Kalsel Terkejut Suara Sah 2.681 Menggelembung Jadi 17.693
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANJARMASIN - Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibuat bingung setelah suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar menggelembung dengan selisih 15 ribu, padahal sesuai data saksi suara PSI hanya mencapai 2.681 suara.

Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara Pemilu 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi.

Saksi dari PSI Kalsel yang diketahui bernama Roby, terkejut setelah melihat dan mendengar hasil D yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi.

Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung, pihaknya juga meminta perbaikan.

Pasalnya hasil suara sah partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar sesuai D hasil hanya berjumlah 2.681. Namun, yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.693, sehingga terdapat selisih sebanyak 15 ribu lebih suara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement