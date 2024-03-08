Saksi PSI di Kalsel Terkejut Suara Sah 2.681 Menggelembung Jadi 17.693

BANJARMASIN - Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibuat bingung setelah suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar menggelembung dengan selisih 15 ribu, padahal sesuai data saksi suara PSI hanya mencapai 2.681 suara.

Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara Pemilu 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi.

Saksi dari PSI Kalsel yang diketahui bernama Roby, terkejut setelah melihat dan mendengar hasil D yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi.

Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung, pihaknya juga meminta perbaikan.

Pasalnya hasil suara sah partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar sesuai D hasil hanya berjumlah 2.681. Namun, yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.693, sehingga terdapat selisih sebanyak 15 ribu lebih suara.