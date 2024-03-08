Ditabrak Mobil Pajero di Zebra Cross, Lansia 72 Tahun Tewas Mengenaskan

SEMARANG – Seorang perempuan penyeberang jalan meninggal dunia setelah ditabrak mobil Mitsubishi Pajero Sport di Jalan Mgr. Soegiyopranoto, Jumat (8/3/2024). Korban saat itu sedang menyeberang jalan di zebra cross tepatnya depan Swalayan ADA Bulu.

Informasi dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, korban bernama Indriati Setiono (72) perempuan berprofesi mengurus rumah tangga warga Jl. MT Haryono 571, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Sementara mobil yang menabrak bernomor polisi B 2021 SXH dikemudikan Indra Riani Nugroho (34) perempuan pekerja swasta warga Tanggul Mas Barat, Kelurahan Panggung Lor, Kota Semarang.

“Peristiwa ini terjadi sekira pukul 09.15 WIB,” kata Kasubnit 2 Gakkum Satuan Lantas Polrestabes Semarang, Ipda Agus Tri Handoko, pada keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Dia menyebut, insiden bermula saat mobil melaju dari timur alias arah Tugu Muda ke arah barat alias Jembatan Banjir Kanal Barat.