Hendak Pulang ke Rumah, Perawat di Lombok Timur Dibacok OTK

SELONG - Seorang perawat bernama Mirda Asparina (24), dibacok Orang Tak Dikenal (OTK) di jalan raya Mertak Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, pada Jumat 8 Maret 2024 malam.

Akibatnya korban mengalami luka parah dibagian punggung sebelah kanan, akibat tebasan parang. Saat ini korban mendapat perawatan di Klinik Pratama Dr Agung.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Nikolas Oesman mengungkapkan, saat kejadian korban pulang untuk makan setelah melaksanakan piket di Klinik Pratama Dr Agung di Bagik Gunung Desa Pijot Utara.

Korban sempat merasa dibuntuti oleh pelaku menggunakan sepeda motor, namun korban tidak menaruh curiga dan terus melanjutkan perjalanan ke rumahnya.

"Namun setelah sampai di jalan raya Mertak, korban langsung ditebas/dibacok dari belakang dengan menggunakan senjata tajam", kata Nikolas kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Korban pun, tutur Nikolas, langsung teriak kesakitan dan didengar oleh para saksi-saksi dan warga sekitar.