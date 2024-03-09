Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Mencuri Motor, Maling Ini Umbar Tembakan ke Udara

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |15:45 WIB
Usai Mencuri Motor, Maling Ini Umbar Tembakan ke Udara
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Beraksi seperti koboy, pelaku curanmor di Bandarlampung berhasil kabur usai melepas tembakan ke udara dan menggasak sepeda motor di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat.

Aksi para pelaku tersebut sempat terekam kamera CCTV yang terjadi pada Rabu (6/3/2024) sekitar pukul 17.00 WIB.

Korban, Elfin mengaku tak sadar jika motornya ternyata sudah diincar dan diintai oleh para pelaku saat terparkir di depan toko.

"Motor saya parkir di sudut dekat dinding toko, saya baru buka seminggu lalu tokonya," ujar Elfin, Sabtu (9/3/2024).

Elfin menuturkan, dia dan karyawan lain baru sadar motornya dibawa kabur setelah mendengar suara letusan. Korban pun mengecek rekaman CCTV dan ternyata pelaku yang berjumlah dua orang telah menggasak sepeda motornya.

"Dari rekaman CCTV, satu pelaku memegang senpi menunggu di atas motor, rekannya mengeksekusi motor," ucapnya.

Usai berhasil menggasak motor korban, para pelaku langsung kabur menuju arah Kemiling, Bandarlampung. Di saat kabur tersebut, satu pelaku melepaskan tembakan ke arah udara sembari mengendarai motor.

"Di CCTV kelihatan dia (pelaku) buang tembakan ke atas lalu kabur," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
