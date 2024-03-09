Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Diterjang Banjir, Pasien Rawat Inap di Puskesmas Sragen Dievakuasi

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |22:37 WIB
Diterjang Banjir, Pasien Rawat Inap di Puskesmas Sragen Dievakuasi
Banjir di Sragen (Foto: Romensy August)
A
A
A

SRAGEN - Lima pasien rawat inap Puskesmas Masaran 2, Kabupaten Sragen dirujuk ke lokasi aman akibat banjir. Mereka dirujuk ke Puskesmas Masaran 1.

Menurut Kapolsek Masaran Polres Sragen Iptu Syamsudin mengungkapkan bahwa Puskesmas Masaran 1 memiliki lokasinya lebih aman.

"Ada luapan air dari Sungai Gropol ke Puskesmas Masaran 2, tadi jam 18.00 WIB. Jam 19.00 WIB kami rujuk pasien dari Puskesmas Masaran 2 ke Puskesmas Masaran 1. Ada 5 pasien," kata Syamsudin saat dihubungi awak media, Sabtu (9/3/2024).

Banjir di wilayah Masaran Sragen terjadi setelah hujan deras yang mengguyur kawasan Solo Raya sejak siang tadi. Akibatnya, sejumlah sungai meluap.

Iptu Syamsudin menyebut, ketinggian air di Puskesmas Masaran 2 hingga selutut orang dewasa. Hal ini, membuat pasien harus dirujuk.

Saat ini, kondisi banjir sudah berangsur-angsur surut. Pihak Puskesmas masih perlu melakukan pembersihan terlebih dahulu.

"Kami antisipasi saja (merujuk pasien), karena tadi sempat selutut. Kita geser ke tempat yang tidak ada luapan. Ini sudah surut, sudah mulai bersih-bersih," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement