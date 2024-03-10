Perang Gaza Picu Ketakutan di Yerusalem Jelang Datangnya Bulan Ramadan

YERUSALEM – Perang yang saat ini berlangsung di Gaza memunculkan kekhawatiran baru akan meluasnya kekerasan di Yerusalem selama bulan suci Ramadan, terutama karena kesepakatan gencatan senjata yang masih sulit dicapai.

Hamas telah mengulangi seruan kepada warga Palestina untuk meningkatkan kunjungan ke Masjid al-Aqsa terutama selama Ramadan. Namun, Israel menuduh Hamas "berusaha untuk mengobarkan konflik di wilayah tersebut selama Ramadan", yang akan dimulai dalam beberapa hari mendatang.

Tempat suci ketiga dalam Islam ini merupakan tempat ibadah umat Islam setempat.

Namun situs tersebut – yang juga merupakan tempat paling suci dalam Yudaisme, yang dikenal sebagai Temple Mount – sering menjadi titik nyala ketika konflik Israel-Palestina bergejolak.

Ramadan akan dimulai pada 10 atau 11 Maret tergantung pada penampakan bulan baru.

Minggu ini, halaman Al-Aqsa, namun pikiran jamaah Palestina tertuju pada perang.

“Orang-orang tidak ingin merayakan dan menikmati tradisi Ramadan yang biasa,” kata Ayat, seorang wanita di Yerusalem kepada BBC. “Tahun ini, mereka tidak akan melanjutkannya karena apa yang terjadi di Gaza.”

Harapan bahwa gencatan senjata selama 40 hari dapat berlaku pada awal Ramadan telah memudar meskipun sumber-sumber Mesir mengatakan para mediator akan kembali bertemu dengan delegasi Hamas pada hari Minggu untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan Israel.

Israel mengatakan pada Sabtu, (9/3/2024) bahwa kepala mata-matanya telah bertemu dengan timpalannya dari Amerika Serikat (AS) ketika pihaknya melanjutkan upaya untuk mencoba membebaskan puluhan sandera.