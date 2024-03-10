Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Gaza Picu Ketakutan di Yerusalem Jelang Datangnya Bulan Ramadan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |11:20 WIB
Perang Gaza Picu Ketakutan di Yerusalem Jelang Datangnya Bulan Ramadan
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM – Perang yang saat ini berlangsung di Gaza memunculkan kekhawatiran baru akan meluasnya kekerasan di Yerusalem selama bulan suci Ramadan, terutama karena kesepakatan gencatan senjata yang masih sulit dicapai.

Hamas telah mengulangi seruan kepada warga Palestina untuk meningkatkan kunjungan ke Masjid al-Aqsa terutama selama Ramadan. Namun, Israel menuduh Hamas "berusaha untuk mengobarkan konflik di wilayah tersebut selama Ramadan", yang akan dimulai dalam beberapa hari mendatang.

Tempat suci ketiga dalam Islam ini merupakan tempat ibadah umat Islam setempat.

Namun situs tersebut – yang juga merupakan tempat paling suci dalam Yudaisme, yang dikenal sebagai Temple Mount – sering menjadi titik nyala ketika konflik Israel-Palestina bergejolak.

Ramadan akan dimulai pada 10 atau 11 Maret tergantung pada penampakan bulan baru.

Minggu ini, halaman Al-Aqsa, namun pikiran jamaah Palestina tertuju pada perang.

“Orang-orang tidak ingin merayakan dan menikmati tradisi Ramadan yang biasa,” kata Ayat, seorang wanita di Yerusalem kepada BBC. “Tahun ini, mereka tidak akan melanjutkannya karena apa yang terjadi di Gaza.”

Harapan bahwa gencatan senjata selama 40 hari dapat berlaku pada awal Ramadan telah memudar meskipun sumber-sumber Mesir mengatakan para mediator akan kembali bertemu dengan delegasi Hamas pada hari Minggu untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan Israel.

Israel mengatakan pada Sabtu, (9/3/2024) bahwa kepala mata-matanya telah bertemu dengan timpalannya dari Amerika Serikat (AS) ketika pihaknya melanjutkan upaya untuk mencoba membebaskan puluhan sandera.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement