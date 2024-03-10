10 Anggota DPR RI Dapil Jabar II yang Lolos ke Senayan, Mantan Gubernur hingga Pelawak

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat terus melakukan rekapitulasi perolehan suara dalam rapat pleno yang digelar di Kantor KPU Jawa Barat. Hingga, Minggu (10/3/2024), sepuluh calon anggota DPR RI terpilih Dapil Jawa Barat 2 untuk periode 2024-2029.

Dari data pleno KPU Jawa Barat, ada 10 legislator yang memperoleh raihan suara terbanyak, dimulai dari tiga besar antara lain Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB dengan 267 ribu lebih suara, kemudian disusul Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan 145 ribu suara, serta TB Ace Hasan dari Golkar dengan 107 ribu suara.

Selain itu ada dua artis kondang yakni Rachel Maryam dari Partai Gerindra dan Dede Yusuf dari Demokrat yang kembali ke Senayan, disusul dengan pelawak yang malang melintang di pertelevisian Denny Cagur dari PDIP

Kemudian menyusul perolehan suara, ada 4 lain yang menggenapi legislator yang menjadi perwakilan masyarakat Jabar di Senayan, di antaranya Dadang M Nasir dari Golkar, dan Ahmad Najib Qodratullah dari PAN.

Selain itu ada Asep Romy Romaya dari PKB dan legislator muda, Rajiv dari Nasdem.