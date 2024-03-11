Banjir Masih Merendam 4 Kecamatan di Melawi Kalbar, Aktivitas Warga Lumpuh

JAKARTA - Banjir masih melanda empat kecamatan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, hingga Minggu 10 Maret 2024. Banjir yang terjadi dalam sepekan terakhir akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Banjir mengakibatkan beberapa wilayah yang berada di Kecamatan Menukung, Kecamatan Ella Hilir, Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara, tergenang air hingga ketinggian dua meter. Keadaan ini melumpuhkan aktivitas warga.

Merujuk laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi pada Sabtu 9 Maret 2024, akibat kejadian ini puluhan rumah terendam banjir dan beberapa akses jalan putus.

