Bubuk Mercon Jadi Pemicu Ledakan di Bantul, Korban Beli Bahan di Aplikasi Online

BANTUL - Jajaran kepolisian memastikan bahwa ledakan yang terjadi di Dusun Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul hingga menyebabkan empat orang luka adalah akibat bubuk mercon. Hasil penelusuran polisi, bubuk mercon tersebut dibeli oleh korban dari salah satu aplikasi online.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, berdasarkan dari hasil olah TKP petugas menemukan plastik berisi bubuk yang sering digunakan untuk campuran pembuatan mercon.

"Di TKP ditemukan plastik yang diperkirakan bekas bungkus obat mercon, di dekat TKP ditemukan sisa obat mercon terbungkus plastik," kata Jeffry, Senin (11/03/2024).

Jeffry menyebut bahwa polisi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari salah satu korban berinisial Slm (35). Menurut pengakuan korban, obat tersebut hendak digunakan sebagai bahan membuat mercon banting.

Obat tersebut, kata Jeffry, dibeli di salah satu aplikasi online e-commerce seharga Rp 100 ribu. Bubuk mercon tersebut dibeli sejak satu bulan yang lalu dan baru digunakan untuk membuat mercon menjelang Ramadhan.

Terkait penyebab terjadinya ledakan, Jeffry belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut dikarenakan masih minimnya informasi dari korban. Adapun, saat ini empat korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.