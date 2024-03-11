Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bubuk Mercon Jadi Pemicu Ledakan di Bantul, Korban Beli Bahan di Aplikasi Online

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |18:00 WIB
Bubuk Mercon Jadi Pemicu Ledakan di Bantul, Korban Beli Bahan di Aplikasi Online
Lokasi ledakan di Bantul (foto: dok MPI)
A
A
A

BANTUL - Jajaran kepolisian memastikan bahwa ledakan yang terjadi di Dusun Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul hingga menyebabkan empat orang luka adalah akibat bubuk mercon. Hasil penelusuran polisi, bubuk mercon tersebut dibeli oleh korban dari salah satu aplikasi online.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, berdasarkan dari hasil olah TKP petugas menemukan plastik berisi bubuk yang sering digunakan untuk campuran pembuatan mercon.

"Di TKP ditemukan plastik yang diperkirakan bekas bungkus obat mercon, di dekat TKP ditemukan sisa obat mercon terbungkus plastik," kata Jeffry, Senin (11/03/2024).

Jeffry menyebut bahwa polisi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari salah satu korban berinisial Slm (35). Menurut pengakuan korban, obat tersebut hendak digunakan sebagai bahan membuat mercon banting.

Obat tersebut, kata Jeffry, dibeli di salah satu aplikasi online e-commerce seharga Rp 100 ribu. Bubuk mercon tersebut dibeli sejak satu bulan yang lalu dan baru digunakan untuk membuat mercon menjelang Ramadhan.

Terkait penyebab terjadinya ledakan, Jeffry belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut dikarenakan masih minimnya informasi dari korban. Adapun, saat ini empat korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/510/3124724//sadis_perempuan_cantik_dibunuh_pacarnya_kerangka_korban_disimpan_di_kamar-OSK8_large.jpg
Sadis! Perempuan Cantik Dibunuh Pacarnya, Kerangka Korban Disimpan di Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/510/3115877//ilustrasi-0xjm_large.jpg
Pria Misterius Terjun ke Sungai Opak Bantul, Diduga Kabur Usai Ketahuan Mencuri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/510/3112890//pembunuhan-EiIU_large.jpg
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Terikat dan Terbungkus Kain, Pelaku Suaminya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/510/3110502//kronologi_penemuan_mayat_perempuan_mebusuk_di_bantul-sqy5_large.jpg
Kronologi Penemuan Mayat Perempuan Membusuk Terbungkus Kain di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/510/3102383//ilustrasi-g2ER_large.jpg
Geger! Mayat Bayi Ditemukan di Muara Sungai, Tangan Kaki Diikat Kain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement