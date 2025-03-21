Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sadis! Perempuan Cantik Dibunuh Pacarnya, Kerangka Korban Disimpan di Kamar

Trisna Purwoko , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |18:34 WIB
Sadis! Perempuan Cantik Dibunuh Pacarnya, Kerangka Korban Disimpan di Kamar
Sadis! Perempuan Cantik Dibunuh Pacarnya, Kerangka Korban Disimpan di Kamar (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

BANTUL - Warga Bantul, Yogyakarta, digegerkan dengan adanya kasus pembunuhan seorang gadis cantik berusia 23 tahun oleh pacarnya. Sadisnya lagi, kerangka korban disimpan di kamar pelaku.

Polisi pun telah menangkap pelaku pembunuhan serta mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kerangka korban yang masih disimpan di kamarnya.
 
Jajaran Satreskrim Polres Bantul mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada bulan September 2024. Pengungkapan kasus pembunuhan keji tersebut berawal dari laporan warga tentang adanya perempuan berusia 23 tahun bernama Enggal Dika Puspita, yang sudah lama tidak terlihat tetapi motor dan nomor handphone-nya dipakai oleh  kekasihnya.

Berawal dari laporan itu, polisi kemudian melakukan penelusuran dengan menghubungi orangtua korban di Dusun Sumberadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Yogyakarta. Dari orangtua Enggal diperoleh keterangan hingga saat ini orangtuanya masih berkomunikasi dengan putrinya via aplikasi Whatsapp.

Dan dari orangtua Enggal, polisi pun mendapatkan identitas pacar korban bernama MRR, pemuda berusia 24 tahun warga Kretek, Bantul.
 
Berdasar keterangan tersebut, polisi kemudian memeriksa MRR. Dengan terus terang, pemuda pengangguran tersebut mengakui dia telah membunuh pacarnya pada September 2024 di rumah kontrakannya di Bantul.
 
Dari pengakuan pelaku tersebut polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah MRR dan mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya sepeda motor milik  korban, sejumlah barang dan pakaian korban, trashbag hitam yang berisi kerangka dan tulang belulang korban. 

"Dengan penemuan barang barang tersebut polisi langsung melakukan olah TKP. Keluarga yang saat ini menghuni rumah kontrakan tersebut mengaku tidak tahu jika rumah yang disewanya merupakan TKP pembunuhan,"  Sugiyono, penghuni rumah kontrakan saat ini, Jumat (21/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008//dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017//roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181997//polri-SDjE_large.jpg
Polisi Pastikan Kematian Reno dan Farhan Akibat Terbakar, Tak Ada Tanda Kekerasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement