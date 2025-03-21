Sadis! Perempuan Cantik Dibunuh Pacarnya, Kerangka Korban Disimpan di Kamar

BANTUL - Warga Bantul, Yogyakarta, digegerkan dengan adanya kasus pembunuhan seorang gadis cantik berusia 23 tahun oleh pacarnya. Sadisnya lagi, kerangka korban disimpan di kamar pelaku.

Polisi pun telah menangkap pelaku pembunuhan serta mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kerangka korban yang masih disimpan di kamarnya.



Jajaran Satreskrim Polres Bantul mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada bulan September 2024. Pengungkapan kasus pembunuhan keji tersebut berawal dari laporan warga tentang adanya perempuan berusia 23 tahun bernama Enggal Dika Puspita, yang sudah lama tidak terlihat tetapi motor dan nomor handphone-nya dipakai oleh kekasihnya.

Berawal dari laporan itu, polisi kemudian melakukan penelusuran dengan menghubungi orangtua korban di Dusun Sumberadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Yogyakarta. Dari orangtua Enggal diperoleh keterangan hingga saat ini orangtuanya masih berkomunikasi dengan putrinya via aplikasi Whatsapp.

Dan dari orangtua Enggal, polisi pun mendapatkan identitas pacar korban bernama MRR, pemuda berusia 24 tahun warga Kretek, Bantul.



Berdasar keterangan tersebut, polisi kemudian memeriksa MRR. Dengan terus terang, pemuda pengangguran tersebut mengakui dia telah membunuh pacarnya pada September 2024 di rumah kontrakannya di Bantul.



Dari pengakuan pelaku tersebut polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah MRR dan mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya sepeda motor milik korban, sejumlah barang dan pakaian korban, trashbag hitam yang berisi kerangka dan tulang belulang korban.

"Dengan penemuan barang barang tersebut polisi langsung melakukan olah TKP. Keluarga yang saat ini menghuni rumah kontrakan tersebut mengaku tidak tahu jika rumah yang disewanya merupakan TKP pembunuhan," Sugiyono, penghuni rumah kontrakan saat ini, Jumat (21/3/2025).