HOME NEWS JATENG

Kerja Bakti Jelang Ramadhan, Warga Semarang Temukan Sajam Tawuran di Taman Kampung

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |18:09 WIB
Kerja Bakti Jelang Ramadhan, Warga Semarang Temukan Sajam Tawuran di Taman Kampung
Warga temukan sajam tawuran (Foto: dok polisi)
A
A
A

SEMARANG – Warga Jalan Palgunadi, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dikejutkan dengan temuan berbagai senjata tajam (tajam) saat mereka kerja bakti menjelang Ramadhan di area Taman Kelompok Wanita Tani (KWT) Palgunadi, Senin (11/3/2024).

Sajam yang ditemukan ukurannya beragam, namun jenisnya celurit hingga pedang, ukurannya panjang. Petugas Tim Elang Utara Polsek Semarang Utara yang menerima laporan dari warga kemudian mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan aneka sajam itu.

“Tadi pagi kira-kira pukul 08.00 WIB ditemukan, di semak-semak tanaman, ada tujuh senjata tajam di Taman Palgunadi,” ungkap Kepala Tim Elang Utara Polsek Semarang Utara Aiptu Agus Supriyanto, Senin (11/3/2024).

Dia bersama Kanit Reskrim Polsek Semarang Utara Iptu Kumaidi dan anggotanya mengamankan aneka sajam itu setelah mengecek di TKP. Belum diketahui siapa pemilik aneka sajam itu, polisi masih melakukan penyelidikan.

“Diduga barang-barang itu (sajam) milik remaja-remaja yang suka tawuran, disembunyikan di situ,” sambungnya.

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Dia menyebut, akhir pekan lalu terjadi tawuran antar-kelompok remaja dari Kampung Bandarharjo dan Ujung Seng. Tak ada korban pada peristiwa itu. Saat kejadian, mereka membawa sajam yang ukurannya besar.

Halaman:
1 2
      
