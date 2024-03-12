Apakah Turis Bisa Kunjungi Masjidil Aqsa Selama Ramadhan?

ISRAEL - Menjelang bulan suci Ramadhan, penduduk Arab di Yerusalem Timur dicekam oleh ketidakpastian, ketakutan akan kemungkinan pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa dan potensi bentrokan antara jamaah muda dan pasukan keamanan, terutama jika mereka tidak diberi akses.

Melansir The Times Of Israel, pada hari-hari menjelang Ramadhan, yang dimulai sekitar 10 hari setiap tahunnya, seperempat Kota Tua dan jalan-jalan di Yerusalem Timur biasanya dihiasi dengan lentera warna-warni dan kubus neon menyambut orang banyak yang menghabiskan malam hari di luar setelah makan malam untuk berbuka puasa.

BACA JUGA: 100 Orang Lakukan Salat Tarawih Pertama di Times Square New York saat Ramadhan Dimulai

Tetapi tahun ini, jalan-jalan di Yerusalem hari ini tenang dan hanya sedikit orang yang tertarik untuk merayakannya.

Seperti yang sering terjadi selama bulan Ramadhan, ketegangan berpusat di sekitar Bukit Bait Suci, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram al-Sharif atau Tempat Suci. Selama Ramadhan, ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana untuk berdoa di alun-alun besar di depan Masjid Al-Aqsa, situs paling suci umat Islam.

Mengutip NPR, namun pembatasan baru yang diusulkan oleh Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan terhadap akses jamaah ke situs tersebut, yang juga dianggap suci bagi orang Yahudi sebagai situs kuil kuno mereka, telah meningkatkan ketegangan ketika Israel mengobarkan perang di Gaza yang telah merenggut puluhan ribuan nyawa setelah serangan Hamas, serangan paling mematikan sejak berdirinya Israel.

Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mengabaikan rencana kontroversial yang diusulkan oleh Itamar Ben-Gvir untuk membatasi akses ke masjid lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ben-Gvir, yang tinggal di bawah pendudukan di pemukiman Yahudi di Tepi Barat, mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel harus mencegah warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki memasuki masjid Al-Aqsa, yang dibangun di atas batu besar, di atas panggung di Kota Tua Yerusalem, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Tempat Suci dan bagi orang Yahudi sebagai Bukit Bait Suci.