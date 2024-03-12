Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Turis Bisa Kunjungi Masjidil Aqsa Selama Ramadhan?

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:58 WIB
Apakah Turis Bisa Kunjungi Masjidil Aqsa Selama Ramadhan?
Apakah turis bisa kunjung Masjidil Aqsa selama Ramadhan? (Foto: AFP)
A
A
A

ISRAEL - Menjelang bulan suci Ramadhan, penduduk Arab di Yerusalem Timur dicekam oleh ketidakpastian, ketakutan akan kemungkinan pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa dan potensi bentrokan antara jamaah muda dan pasukan keamanan, terutama jika mereka tidak diberi akses.

Melansir The Times Of Israel, pada hari-hari menjelang Ramadhan, yang dimulai sekitar 10 hari setiap tahunnya, seperempat Kota Tua dan jalan-jalan di Yerusalem Timur biasanya dihiasi dengan lentera warna-warni dan kubus neon menyambut orang banyak yang menghabiskan malam hari di luar setelah makan malam untuk berbuka puasa.

Tetapi tahun ini, jalan-jalan di Yerusalem hari ini tenang dan hanya sedikit orang yang tertarik untuk merayakannya.

Seperti yang sering terjadi selama bulan Ramadhan, ketegangan berpusat di sekitar Bukit Bait Suci, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram al-Sharif atau Tempat Suci. Selama Ramadhan, ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana untuk berdoa di alun-alun besar di depan Masjid Al-Aqsa, situs paling suci umat Islam.

Mengutip NPR, namun pembatasan baru yang diusulkan oleh Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan terhadap akses jamaah ke situs tersebut, yang juga dianggap suci bagi orang Yahudi sebagai situs kuil kuno mereka, telah meningkatkan ketegangan ketika Israel mengobarkan perang di Gaza yang telah merenggut puluhan ribuan nyawa setelah serangan Hamas, serangan paling mematikan sejak berdirinya Israel.

Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mengabaikan rencana kontroversial yang diusulkan oleh Itamar Ben-Gvir untuk membatasi akses ke masjid lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ben-Gvir, yang tinggal di bawah pendudukan di pemukiman Yahudi di Tepi Barat, mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel harus mencegah warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki memasuki masjid Al-Aqsa, yang dibangun di atas batu besar, di atas panggung di Kota Tua Yerusalem, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Tempat Suci dan bagi orang Yahudi sebagai Bukit Bait Suci.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124559/lemhannas-R1XS_large.jpg
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122866/ramadhan-nSgc_large.jpg
Besok, Ustadz Taufiqurrahman hingga Syakir Daulay Bakal Isi Acara RCTI+ Supershow Ramadan di Kota Wisata Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122845/supershow_ramadhan-URGC_large.jpg
RCTI+ Supershow Ramadan Gelar Lomba Da'i Cilik, Warga: Bagus, Asah Anak Syiarkan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120102/polda_metro_jaya-crUo_large.jpg
Awas! Polisi Larang Konvoi, Main Petasan dan Balap Liar Selama Ramadhan, Jika Melanggar Ini Akibatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement