Tradisi Ramadhan Unik, 3.350 Penabuh Genderang Bangunkan Warga Turki untuk Sahur

TURKI – Praktik menabuh genderang yang sudah berlangsung lama untuk membangunkan orang-orang sebelum sahur selama bulan suci Ramadhan akan kembali terjadi di seluruh Istanbul, Turki. Sebanyak 3.350 penabuh genderang akan turun ke jalan dalam 30 hari mendatang.

Berbicara kepada Anadolu Agency (AA), Selami Aykut, ketua federasi mukhtar di Istanbul yang membidangi penabuh genderang tradisional Ramadhan, mengungkapkan bahwa Ramadhan memiliki banyak tradisi yang diturunkan dari masa lalu ke masa sekarang.

Dia mengatakan bangun sahur dengan menabuh genderang adalah salah satu tradisi tersebut dan meneruskan adat yang sudah ada sejak zaman Ottoman ini membuat warga senang.

BACA JUGA: Bulan Suci Ramadhan Datang saat Warga Palestina Sekarat karena Kelaparan

Aykut menjelaskan, seperti halnya setiap Ramadhan, para penabuh genderang juga akan bertugas tahun ini.

“Para penabuh genderang kami telah menyelesaikan persiapannya untuk membangunkan warga kami untuk sahur selama Ramadhan. Seperti setiap tahunnya, para penabuh genderang kami yang mendapat pelatihan di bawah pengawasan para muhtar kami sangat menantikan awal Ramadhan,” terangnya, dikutip Daily Sabah.

Aykut menekankan bahwa para mukhtar dengan cermat mengikuti semua tahapan persiapan, mulai dari pakaian para penabuh hingga ayat-ayat tradisional yang dibacakan selama Ramadhan.

“Mukhtar kami memperhatikan kriteria tertentu ketika memilih penabuh. orang-orang yang bermain drum di suatu lingkungan selama bulan Ramadhan tinggal di daerah tersebut,” ujarnya.