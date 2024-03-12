Profil Mohammed Barakat, Legenda Sepak Bola Palestina Asal Gaza yang Tewas Usai Dirudal Israel Baru-Baru Ini

PALESTINA - Selama perang antara Hamas dan Israel, banyak atlet dan pengurus olahraga Palestina telah meninggal akibat kekerasan tersebut.

Melansir Al Jazeera, untuk mengetahui jumlah korban jiwa selama perang secara pasti tentu sulit. Perang tersebut merenggut banyak korban jiwa, termasuk para atlet.

Beberapa atlet yang menjadi korban di antaranya adalah Bassim al-Nabahin, seorang pemain bola basket, Rashid Dabbour, seorang pesepakbola, dan Ahmad Awad, yang mewakili tim sepak bola nasional Palestina untuk cabang olahraga dwarfisme.

Tidak hanya itu, perang dan serangan bom Israel juga mengakibatkan tewasnya salah seorang pesepakbola asal Palestina yang bermain untuk Ahly Gaza, Mohammed Barakat.

Barakat dinyatakan tewas ketika rumahnya di Khan Younis dibom oleh pasukan Israel. Diketahui rumahnya dibom pada Senin (11/3/2024) pagi, di hari pertama puasa bulan suci Ramadhan.

Seorang pesepakbola klub lokal, Khalid Abu-Habel mengatakan, kematian Barakat disebut sebagai kerugian besar bagi sepak bola Palestina. Abu-Habel menambahkan, jika perang telah banyak merugikan komunitas sepak bola Gaza. Abu-Habel mengatakan bahwa Barakat adalah seorang yang cepat dan pintar, serta baik dan ramah.