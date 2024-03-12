Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Tak Surutkan Semangat Warga Muarojambi Laksanakan Sholat Tarawih

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |09:34 WIB
Banjir Tak Surutkan Semangat Warga Muarojambi Laksanakan Sholat Tarawih
Banjir tak surutkan warga Muarojambi lanksanakan Sholat Tarawih (Foto: MPI)
A
A
A

MUAROJAMBI - Bulan Ramadhan 1445 Hijriah kali ini sedikit berbeda bagi warga Desa Pematang Jering, Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Jambi, lantaran wilayah merekan tengah terendam banjir yang mengepung 2 RT di wilayahnya hingga 3 bulan terakhir.

Akibatnya, untuk melaksanakan ibadah Sholat Tarawih, warga harus menggunakan perahu untuk berangkat ke mushola. Beruntung, mushola tersebut, berdiri dalam kondisi panggung sehingga tidak terendam banjir.

"Tahun lalu tarawih tidak ada banjir, sekarang tarawih dalam suasana banjir," ujar salah seorang tokoh masyarakat Haryanto, Selasa (12/3/2024).

Dia bersyukur meski suasana banjir, namun warga tetap semangat melaksanakan ibadah Sholat Tarawih.

"Alhamdulillah Sholat Tarawih di waktu banjir cukup lancar. Untuk pergi ke mushola, warga harus menggunakan perahu," tuturnya.

Menurutnya, di wilayah desanya di Desa Dusun Tua, Pematang Jering terdapat dua RT yang terendam banjir, yakni RT 3 dan RT 4.

Hal senada juga dituturkan Selamet, warga setempat bahwa banjir yang terjadi sudah sering terjadi selama banjir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement