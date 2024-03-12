Banjir Tak Surutkan Semangat Warga Muarojambi Laksanakan Sholat Tarawih

MUAROJAMBI - Bulan Ramadhan 1445 Hijriah kali ini sedikit berbeda bagi warga Desa Pematang Jering, Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Jambi, lantaran wilayah merekan tengah terendam banjir yang mengepung 2 RT di wilayahnya hingga 3 bulan terakhir.

Akibatnya, untuk melaksanakan ibadah Sholat Tarawih, warga harus menggunakan perahu untuk berangkat ke mushola. Beruntung, mushola tersebut, berdiri dalam kondisi panggung sehingga tidak terendam banjir.

"Tahun lalu tarawih tidak ada banjir, sekarang tarawih dalam suasana banjir," ujar salah seorang tokoh masyarakat Haryanto, Selasa (12/3/2024).

Dia bersyukur meski suasana banjir, namun warga tetap semangat melaksanakan ibadah Sholat Tarawih.

"Alhamdulillah Sholat Tarawih di waktu banjir cukup lancar. Untuk pergi ke mushola, warga harus menggunakan perahu," tuturnya.

Menurutnya, di wilayah desanya di Desa Dusun Tua, Pematang Jering terdapat dua RT yang terendam banjir, yakni RT 3 dan RT 4.

Hal senada juga dituturkan Selamet, warga setempat bahwa banjir yang terjadi sudah sering terjadi selama banjir.