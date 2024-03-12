Rumah hingga Tiang Listrik di Lebak Selatan Ambruk Diterjang Hujan Angin

LEBAK - Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, Selasa (13/2/2024). Tercatat dua rumah mengalami kerusakan.

Peristiwa itu terjadi di dua titik yang berbeda. Pertama rumah milik Emed di Kampung Cihuni, Desa Pagelaran , Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak mendadak ambruk usai diterjang hujan angin.

Lalu, sebuah tiang listrik roboh di Desa Gunungwangun, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak usai diterjang hujan angin. Nahas, tiang yang terbuat dari beton ini menimpa bagian depan rumah warga.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan saat ini kondisi cuaca di Lebak Selatan hujan disertai angin kencang. Pihak relawan tengah melakukan monitoring juga evakuasi terhadap laporan yang masuk.