Wilayah Perairan NTT Mengganas, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 5 Meter

KUPANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) selama beberapa hari ke depan.

Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang mewanti-wanti masyarakat NTT agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya jika hendak beraktivitas di laut.

Pihaknya memprakirakan, gelombang laut berpotensi menerjang dengan ganas hingga mencapai ketinggian 5 meter di beberapa titik wilayah perairan NTT hingga Jumat (15/3/2024).

"Waspada gelombang laut dengan ketinggian 3,0-5,0 meter di Perairan utara Flores, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, Selat Sumba bagian barat, Perairan Kupang-Rote, Samudera Hindia selatan Kupang-Rote dan Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu," ungkap Prakirawan Nur Ida Hasana, Selasa (12/3/2024).

Gelombang tinggi di 7 titik wilayah perairan ini, disampaikannya, sangat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang hingga bahkan bisa membahayakan kapal feri.