HOME NEWS YOGYA

Masjid Tiban Ngawen Terkecil di Dunia, Konon Terkabul Hajatnya Jika Sholat di Sana

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |10:17 WIB
Masjid Tiban Ngawen Terkecil di Dunia, Konon Terkabul Hajatnya Jika Sholat di Sana
Masjid Tibang Ngawen Gunungkidul (Foto : MPI)
A
A
A

PENYEBARAN agama Islam di Gunungkidul menyimpan berbagai macam cerita yang terkadang sampai saat ini masih menjadi misteri.

Mulai dari banyaknya petilasan termasuk masjid Sunan Kalijaga, hingga keberadaan masjid-masjid Tiban yang konon selalu 'dibawa' oleh Sunan Kalijaga setiap melaksanakan sholat di suatu tempat peristirahatan.

Salah satu Masjid Tiban yang sampai saat ini masih berdiri tegak dan bangunannya dibiarkan tak banyak mengalami perubahan adalah yang berada di Padukuhan Jurangjero, Kalurahan Jurangjero Kapanewon, Kecamatan Ngawen, Gunungkidul.

Masjid tersebut berada di sebuah pekarangan rumah warga yang kini menjadi penjaga masjid tersebut, yakni Manto Suwitnya.

Masjid itu tak seperti kebanyakan yang memiliki ukuran cukup besar dan mampu menampung banyak jamaah. Masjid Tiban Ngawen itu mungkin bisa disebut masjid paling kecil di dunia karena hanya berukuran 4x4 meter persegi dan tinggi dari lantai ke atap hanya sekira 2 meter.

Bangunan masjid sebenarnya lebih mirip dengan rumah panggung pada umumnya di Yogyakarta. Di mana bangunan ini dibuat tanpa paku dengan dinding dari anyaman bambu dan atap terbuat dari ilalang kering.

Masjid Tiban di Gunungkidul ini tidak dibangun dengan pondasi dari semen hanya berupa kayu berukuran besar yang didirikan dengan tehnik pantek.

Di depan masjid ini terdapat gentong alias tempayan yang terbuat dari tanah liat. Gentong ini untuk menampung air yang bisa digunakan untuk wudlu. Di dalam terdapat beberapa kaligrafi usang yang dipasang setiap sisi dalam dinding masjid tersebut. Sementara untuk lantai terbuat dari bilah bambu yang ditutupi karpet warna hijau.

Kini masjid tersebut dijaga dan dirawat oleh Manto Suwitnyo, yang juga pemilik lahan pekarangan tempat masjid tersebut berdiri. Manto mengaku dirinya adalah generasi ketujuh dari penjaga masjid tersebut. Meski mengklaim sebagai generasi ketujuh, namun dia mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan masjid tersebut dibangun.

"Hingga saat ini kami tidak mengetahui siapa yang membangun masjid ini," kata dia.

