Diduga Kelelahan saat Cari Kayu Bakar, Seorang Nenek Ditemukan Meninggal di Atas Bukit

GUNUNGKIDUL - Karti (70) nenek asal Guyangan Lor RT 01 RW 10 Kelurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari Gunungkidul ini ditemukan meninggal di bawah gazebo obyek wisata yang kini mangkrak, Green village, Selasa (12/11/2024) pagi. Perempuan ini meninggal saat berteduh di gazebo ketika tengah mencari kayu bakar.

Kapolsek Gedangsari, AKP Suryanto mengatakan korban ditemukan meninggal oleh tetangganya, Maryati (50) yang sama-sama mencari kayu. Korban ditemukan meninggal sekira pukul 09.00 WIB di bawah gazebo green village yang tidak terurus kembali.

"Korban ditemukan tergeletak seperti tertidur,"tutur dia.

Peristiwa tersebut bermula ketika Maryati mencari kayu bersama dengan korban. Korban lalu memisahkan diri untuk mencari kayu di.tempat lain. Selang beberapa menit kemudian Maryati melihat korban tergeletak di bawah gazebo yang berada di Greenvilage Mertelu.

Kemudian Maryati mencari bantuan kepada Hartoyo (81) yang juga sedang mencari Kayu tidak jauh dari TKP. Selanjutnya memanggil warga sekitar dan warga sekitar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedangsari. Selanjutnya Kapolsek bersama anggota melakukan koordinasi dengan dokter puskesmas Gedangsari I untuk melakukan pengecekan TKP.

"Hasil pemeriksaan dari team medis puskesmas Gedangsari I tidak menunjukkan adanya tanda penganiayaan. Badan masih hangat dan lemas. Korban diperkirakan sekira 1 jam sebelum ditemukan,"kata dia.

Suryanto menambahkan, kemungkinan korban kelelahan saat mencari kayu bakar. Sebab perjalanan menuju ke lokasi mencari kayu bakar cukup jauh dan menanjak. Jarak antara rumah korban dengan lokasi kejadian mencapai 2 km. Korban sendiri bersama rekannya berangkat dengan berjalan kaki melintasi bukit dan kondisi cuaca sudah panas.

(Khafid Mardiyansyah)