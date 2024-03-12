Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Daop 8 Surabaya Operasikan 11 Kereta Tambahan pada Arus Mudik 2024, Ini Daftarnya

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |12:59 WIB
Situasi di Stasiun SUrabaya Gubeng (Foto : MPI)
A
A
A

SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mengoperasikan 11 kereta api (KA) tambahan pada masa Angkutan Lebaran 2024 keberangkatan mulai 31 Maret hingga 21 April 2024.

Pemesanan tiket KA tambahan dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id, dan seluruh channel penjualan online resmi lainnya. Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan, pada masa Angkutan Lebaran 2024 mulai 31 Maret - 21 April 2024, KAI Daop 8 Surabaya akan mengoperasikan 54 perjalanan KA. Terdiri dari 43 KA jarak jauh reguler dan 11 KA jarak jauh tambahan dengan total tempat duduk sebanyak 30.340 per hari.

KA tambahan tersebut dioperasikan untuk perjalanan relasi favorit seperti Malang - Purwokerto, Surabaya - Jakarta, Surabaya - Yogyakarta, Surabaya - Banyuwangi, Surabaya - Bandung, dan lainnya.

“KAI menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api pada momen Lebaran,” katanya, Selasa (12/3/2024).

Sementara itu pemesanan tiket KA jarak jauh pada masa angkutan lebaran 2024 di Daop 8 Surabaya, berdasar data pada Selasa (12/3/2024) pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 170.478 telah dipesan oleh calon pelanggan selama masa angkutan Lebaran 2024 mulai 31 Maret hingga 21 April 2024.

Luqman Arif menerangkan, khusus untuk masa arus mudik lebaran yakni 31 Maret hingga 9 April atau H-10 hingga H-1, tercatat 75.127 pelanggan yang akan menggunakan KA untuk perjalanan pada arus mudik lebaran. Sedangkan untuk periode arus balik lebaran yakni 12-21 April 2024 atau H+1 hingga H+10, tercatat sebanyak 78.450 tiket telah terjual

"Data penjualan tiket ini tentunya masih akan terus mengalami peningkatan, selama penjualan tiket masih berlangsung," ucap Luqman Arif.

Daftar 11 kereta api tambahan di halaman 2  

Halaman:
1 2
      
