Rusia Tahan Pria Korsel Atas Tuduhan Spionase

SEOUL – Seorang pria Korea Selatan (Korsel) telah ditahan di Rusia karena dicurigai melakukan spionase.

Para pejabat Korea Selatan telah mengkonfirmasi penangkapan tersebut dan mengatakan para diplomatnya telah melakukan pembicaraan mengenai kepulangannya.

Kantor berita negara Tass melaporkan Baek Won-soon ditangkap di kota timur jauh Vladivostok pada awal tahun ini dan sekarang berada di penjara Moskow.

Dia diyakini sebagai orang Korea Selatan pertama yang ditahan di Rusia dalam beberapa dekade terakhir atas tuduhan mata-mata.

Tidak banyak yang diketahui mengenai kasusnya. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan detilnya sedang diselidiki dan sulit untuk berkomentar. Perwakilannya berusaha memberikan dukungan konsuler.

Namun media pemerintah Rusia, Tass, mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dalam laporan mereka yang mengatakan bahwa Baek diduga telah menyampaikan informasi yang merupakan rahasia negara kepada badan intelijen asing.

Sebuah sumber anonim di wilayah timur jauh Rusia, yang mengaku mengenal Baek, mengatakan kepada BBC bahwa Baek telah mendukung pekerja Korea Utara yang bekerja di Rusia dan membantu mereka melarikan diri.

Media Korea Selatan melaporkan bahwa Seoul baru secara resmi diberitahu oleh otoritas Rusia mengenai penangkapan tersebut bulan lalu.

Yonhap, outlet Korea Selatan, melaporkan bahwa Baek ditangkap oleh Dinas Keamanan Federal Rusia pada Januari lalu setelah tiba di Vladivostok dari Tiongkok.