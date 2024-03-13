Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menyedihkan! Polisi Ini Tewas Gorok Leher Sendiri saat Pesta Pertunangan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:03 WIB
Menyedihkan! Polisi Ini Tewas Gorok Leher Sendiri saat Pesta Pertunangan
Polisi ini tewas menggorok lehernya sendiri saat pesta pertunangan (Foto: Supplied)
A
A
A

INGGRIS – Seorang pria Inggris yang bermigrasi ke Australia untuk menjadi petugas polisi meninggal usai menggorok lehernya sendiri saat pesta pertunangan.

Liam Trimmer, 29, memotong arteri karotis di lehernya di rumahnya di Australia Barat (WA) pada Minggu (19/3/2024).

Seperti diketahui Arteri karotis terletak di kedua sisi leher merupakan pembuluh darah utama yang memberikan suplai darah ke otak.

Pihak berwenang mengatakan meskipun orang-orang terdekatnya berusaha menyelamatkannya, namun Trimmer meninggal tak lama sebelum paramedis tiba.

Para koleganya mengatakan polisi senior itu adalah petugas luar biasa yang senang membantu komunitasnya.

“Ini adalah masa yang sangat sulit bagi Kepolisian WA,” kata Komisaris Kolonel Blanch kepada media lokal pada Senin (11/3/2024). Dia menggambarkan Trimmer sebagai pemuda yang cakap dengan seluruh hidupnya di depannya.

"Semuanya telah dilakukan untuk mencoba menyelamatkannya, tapi itu tidak terjadi dan saya tahu semua orang yang terlibat benar-benar terluka saat ini. Saya pikir mereka berharap bisa bangun dari mimpi buruk ini," terang Blanch mengatakan kepada 9 News Perth.

Polisi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jatuhnya pesawat tersebut, dan mengatakan bahwa kasus tersebut akan diselidiki oleh petugas koroner.

Halaman:
1 2
      
