HOME NEWS NUSANTARA

Terbakar Cemburu, Pria di Lampung Bunuh Calon Istri dengan Menggorok Lehernya

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |19:01 WIB
Terbakar Cemburu, Pria di Lampung Bunuh Calon Istri dengan Menggorok Lehernya
Polisi mengungkap pembunuhan calon istri di Mesuji, Lampung (Foto: Ira Widyanti)
A
A
A

MESUJI - Polisi mengungkap motif pelaku pembunuhan guru di kamar mess guru di Bujung Buring, Tanjung Raya, Mesuji, Kamis 29 Februari 2024 kemarin.

Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto mengatakan, pelaku AA (22) warga Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji ditangkap pada Kamis 29 Februari sekitar pukul 22.00 WIB.

Ade menuturkan, AA merupakan pacar korban Rosiya Aprilia yang sudah berencana akan melangsungkan pernikahan pada tahun 2024 ini. "Pelaku ini pacar korban. Rencananya, mereka akan melangsungkan pernikahan pada malam takbir Idul Fitri mendatang," ujar Ade, Jumat (1/3/2024).

Ade menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku nekat menghabisi nyawa korban Rosiya Aprilia lantaran terbakar api cemburu.

Sebelum membunuh sang pacar, pelaku dan korban terlebih dahulu terlibat cekcok, hingga akhirnya pelaku tersulut emosi dan menghabisi nyawa korban.

Halaman:
1 2
      
