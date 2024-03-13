Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berapa Jumlah Orang Islam di Israel?

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:56 WIB
Berapa Jumlah Orang Islam di Israel?
Berapa jumlah orang Islam di Israel? (Foto: Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

ISRAEL - Menurut proyeksi populasi terbaru dari Forum Agama dan Kehidupan Publik Pew Research Center, populasi Muslim dunia diperkirakan akan tumbuh sekitar 35% selama 20 tahun ke depan.

Melansir Pew research, jumlah ini akan meningkat dari 1,6 miliar pada tahun 2010 menjadi 2,2 miliar pada 2030. Secara global, populasi Muslim diperkirakan akan tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan populasi non-Muslim dalam dua dekade mendatang - rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 1,5 % untuk Muslim dibandingkan dengan 0 untuk non-Muslim sebesar 0,7 persen.

Jika tren saat ini terus berlanjut, umat Islam akan mencapai 26,4% dari perkiraan 8,3 miliar penduduk dunia pada tahun 2030, dibandingkan dengan 23,4% dari perkiraan jumlah penduduk dunia sebesar 6,9 miliar pada tahun 2010.

Populasi non-Muslim diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dalam dua dekade mendatang dibandingkan dua dekade sebelumnya.

Mengutip Wikipedia, Islam adalah agama terbesar kedua di Israel, dengan 1,707 juta penduduk pada tahun 2022 dan mencakup sekitar 18,1% dari populasi negara tersebut. Warga etnis Arab di Israel merupakan mayoritas Muslim, menjadikan mereka agama minoritas terbesar di Israel.

Pada masa pemerintahan Ottoman, Palestina mempunyai mayoritas Muslim dan beberapa komunitas agama minoritas, terutama Kristen dan Yahudi. Banyak komunitas non-Muslim yang diberikan status Millet (bangsa/agama).

Komunitas Millet yang diakui diberikan otonomi luas dalam mengelola urusan internal mereka, termasuk mengelola tempat suci, menunjuk ulama, dan mengatur status pribadi anggota komunitas.

Kepemilikan situs suci dilindungi oleh prinsip Status Quo. Setiap komunitas yang menguasai tempat suci selama penaklukan Utsmaniyah berhak mempertahankan kendali tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944/pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474/israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement