Berapa Jumlah Orang Islam di Israel?

Berapa jumlah orang Islam di Israel? (Foto: Ilustrasi/Reuters)

ISRAEL - Menurut proyeksi populasi terbaru dari Forum Agama dan Kehidupan Publik Pew Research Center, populasi Muslim dunia diperkirakan akan tumbuh sekitar 35% selama 20 tahun ke depan.

Melansir Pew research, jumlah ini akan meningkat dari 1,6 miliar pada tahun 2010 menjadi 2,2 miliar pada 2030. Secara global, populasi Muslim diperkirakan akan tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan populasi non-Muslim dalam dua dekade mendatang - rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 1,5 % untuk Muslim dibandingkan dengan 0 untuk non-Muslim sebesar 0,7 persen.

BACA JUGA: Netanyahu Kembali Tegaskan Israel Akan Lanjutkan Perang di Rafah

Jika tren saat ini terus berlanjut, umat Islam akan mencapai 26,4% dari perkiraan 8,3 miliar penduduk dunia pada tahun 2030, dibandingkan dengan 23,4% dari perkiraan jumlah penduduk dunia sebesar 6,9 miliar pada tahun 2010.

BACA JUGA: Petugas Medis Gaza Dipaksa Telanjang hingga Dipukuli Pasukan Israel Usai Penggerebekan di RS

Populasi non-Muslim diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dalam dua dekade mendatang dibandingkan dua dekade sebelumnya.

Mengutip Wikipedia, Islam adalah agama terbesar kedua di Israel, dengan 1,707 juta penduduk pada tahun 2022 dan mencakup sekitar 18,1% dari populasi negara tersebut. Warga etnis Arab di Israel merupakan mayoritas Muslim, menjadikan mereka agama minoritas terbesar di Israel.

Pada masa pemerintahan Ottoman, Palestina mempunyai mayoritas Muslim dan beberapa komunitas agama minoritas, terutama Kristen dan Yahudi. Banyak komunitas non-Muslim yang diberikan status Millet (bangsa/agama).

Komunitas Millet yang diakui diberikan otonomi luas dalam mengelola urusan internal mereka, termasuk mengelola tempat suci, menunjuk ulama, dan mengatur status pribadi anggota komunitas.

Kepemilikan situs suci dilindungi oleh prinsip Status Quo. Setiap komunitas yang menguasai tempat suci selama penaklukan Utsmaniyah berhak mempertahankan kendali tersebut.