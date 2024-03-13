Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Suhu Panas di Medan, Waspada!

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:14 WIB
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Suhu Panas di Medan, Waspada!
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan waspada suhu panas di wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah I Medan BMKG, Hendro Nugroho, mengatakan dalam beberapa hari terakhir, 10-12 Maret 2024, kondisi suhu udara di wilayah Sumatera Utara dilanda suhu panas. Berdasarkan data pengamatan temperature tanggal 12 Maret 2024 di beberapa Stasiun BMKG di Sumatera Utara tercatat suhu udara maksimum di Medan mencapai 36.2 derajat Celcius.

Berdasarkan analisa pola angin pada tgl 12 Maret 2024 pukul 07.00 wib dan 19.00 wib menunjukkan angin baratan yang cukup kuat dan bersifat divergen (menyebar) di wilayah Sumatera Utara sehingga menyebabkan sulitnya pertumbuhan awan di wilayah tersebut.

"Pantauan citra radar pada tanggal 12 Maret 2024 menunjukkan tidak ada pertumbuhan awan dari pagi hingga malam hari. Sedangkan utk kondisi suhu permukaan laut di wilayah pantai barat Sumatera dan Selat Malaka relatif cukup hangat berkisar antara 30-32 derajat Celcius," kata Hendro dalam keterangan resmi BMKG, Rabu (13/3/2024).

Hendro lebih lanjut mengatakan, berdasarkan pantauan udara pada tanggal 13 Maret 2024, angin di lapisan 925 200 mb cukup kencang, yakni 1-39 knot dan kelembapan udara cukup kering 1 74 YRH. Sehingga pertumbuhan awan cukup sulit terbentuk di Kota Medan.

Dalam beberapa hari ke depan diperkirakan pola cuaca hampir sama dengan hari ini. Mengingat cuaca yang masih cukup panas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
medan Gelombang Panas BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191596//ilustrasi-6fMA_large.jpg
Dampak Siklon Tropis Grant, BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191468//deputi_bidang_klimatologi_bmkg_ardhasena_sopaheluwakan-uKVv_large.jpg
BMKG: Curah Hujan Tinggi Berpotensi Kembali Melanda Aceh–Sumbar pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191452//cuaca-PhW5_large.jpg
Indonesia Diprediksi Tak Terlalu Panas pada 2026, Begini Penjelasan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191449//prediksi_curah_hujan_bulanan_dan_tahunan_2026-SRTV_large.png
BMKG Ungkap Prediksi Curah Hujan Indonesia 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191437//bmkg-ArDj_large.jpg
Siklon Tropis Grant Terbentuk, Waspada Gelombang Tinggi Terjang Pesisir Selatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191223//cuaca_ekstream-BaV5_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem pada 22–23 Desember, Hampir Seluruh Indonesia Berisiko
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement