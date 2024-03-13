BMKG Keluarkan Peringatan Dini Suhu Panas di Medan, Waspada!

MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan waspada suhu panas di wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah I Medan BMKG, Hendro Nugroho, mengatakan dalam beberapa hari terakhir, 10-12 Maret 2024, kondisi suhu udara di wilayah Sumatera Utara dilanda suhu panas. Berdasarkan data pengamatan temperature tanggal 12 Maret 2024 di beberapa Stasiun BMKG di Sumatera Utara tercatat suhu udara maksimum di Medan mencapai 36.2 derajat Celcius.

Berdasarkan analisa pola angin pada tgl 12 Maret 2024 pukul 07.00 wib dan 19.00 wib menunjukkan angin baratan yang cukup kuat dan bersifat divergen (menyebar) di wilayah Sumatera Utara sehingga menyebabkan sulitnya pertumbuhan awan di wilayah tersebut.

"Pantauan citra radar pada tanggal 12 Maret 2024 menunjukkan tidak ada pertumbuhan awan dari pagi hingga malam hari. Sedangkan utk kondisi suhu permukaan laut di wilayah pantai barat Sumatera dan Selat Malaka relatif cukup hangat berkisar antara 30-32 derajat Celcius," kata Hendro dalam keterangan resmi BMKG, Rabu (13/3/2024).

Hendro lebih lanjut mengatakan, berdasarkan pantauan udara pada tanggal 13 Maret 2024, angin di lapisan 925 200 mb cukup kencang, yakni 1-39 knot dan kelembapan udara cukup kering 1 74 YRH. Sehingga pertumbuhan awan cukup sulit terbentuk di Kota Medan.

Dalam beberapa hari ke depan diperkirakan pola cuaca hampir sama dengan hari ini. Mengingat cuaca yang masih cukup panas.