Cek Fakta: KPU Sudah Tetapkan Jadwal Pilpres Putaran Kedua Karena Takut Amukan Rakyat?

SEBUAH Unggahan bernada kegembiraan merayakan penetapan jadwal Pilpres putaran kedua ramai tersebar di jagat maya. Benarkah KPU sudah menetapkan tanggal pemungutan suara putaran kedua Pilpres 2024? Kita Cek Faktanya!

Sebuah akun Facebook mengunggah ungkapan kegembiraan lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal Pilpres putaran kedua.

Unggahan itu juga menyertakan narasi bahwa KPU telah menyerah dan takut akan amukan rakyat.

Narasi tersebut dibumbui dengan potongan gambar yang memperlihatkan seorang pembaca berita yang diketahui dari stasiun televisi iNews.

Namun, setelah ditelusuri, cuplikan gambar tersebut merupakan potongan dari video berjudul “Antisipasi Putaran Kedua Pilpres, Ini Jadwal dan Skemanya” yang tayang di YouTube Official iNews pada 13 Februari 2023.