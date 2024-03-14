Tim Safari Indonesia Bantu Pencarian Harimau yang Serang Warga di Lampung Barat

LAMPUNG BARAT - Sebanyak 4 orang dari tim rescue harimau Taman Safari Indonesia (TSI) dikerahkan untuk membantu mencari dan mengevakuasi harimau yang menyerang warga Kecamatan Suoh, Lampung Barat.

Keempat orang tersebut mempunyai keahlian khusus dan memiliki jam terbang cukup tinggi dalam menangani binatang buas seperti Harimau.

Adapun keahlian khusus itu diantaranya Sniper/penembak obat bius, Pawang Harimau (pakar telepati harimau), ahli peta dan Dokter hewan.

Hal itu diketahui saat tim TSI datang ke Polres Lampung Barat bersama tim satgas BKSDA Bengkulu-Lampung dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kapolres Lampung Barat AKBP Ryky Widya Muharam menyambut baik kedatangan tim TSI. Dia berharap tim TSI dapat bertindak cepat dan segera membuat trik jitu agar harimau tersebut dapat segera tertangkap.

"Harapan kami sangat besar terhadap para tim dalam menangani konflik manusia dengan harimau di Suoh. Lakukan upaya cepat dan akurat dalam misi penanganan ini supaya tidak timbul korban baru," ujar Kapolres dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3/2024).

Ryky menyebutkan, saat ini sebanyak 4 orang telah menjadi korban serangan harimau. Di mana, 2 orang meninggal dunia, 1 orang selamat dan 1 orang mengalami luka serius.

"Sudah ada 4 korban, dua orang meninggal dunia, satu orang selamat dan satu lagi luka serius dan pihak kami Polres Lampung Barat akan membantu pengamanan tim dalam misi ini," ucapnya.