Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tim Safari Indonesia Bantu Pencarian Harimau yang Serang Warga di Lampung Barat

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |01:24 WIB
Tim Safari Indonesia Bantu Pencarian Harimau yang Serang Warga di Lampung Barat
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

LAMPUNG BARAT - Sebanyak 4 orang dari tim rescue harimau Taman Safari Indonesia (TSI) dikerahkan untuk membantu mencari dan mengevakuasi harimau yang menyerang warga Kecamatan Suoh, Lampung Barat.

Keempat orang tersebut mempunyai keahlian khusus dan memiliki jam terbang cukup tinggi dalam menangani binatang buas seperti Harimau.

Adapun keahlian khusus itu diantaranya Sniper/penembak obat bius, Pawang Harimau (pakar telepati harimau), ahli peta dan Dokter hewan.

Hal itu diketahui saat tim TSI datang ke Polres Lampung Barat bersama tim satgas BKSDA Bengkulu-Lampung dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kapolres Lampung Barat AKBP Ryky Widya Muharam menyambut baik kedatangan tim TSI. Dia berharap tim TSI dapat bertindak cepat dan segera membuat trik jitu agar harimau tersebut dapat segera tertangkap.

"Harapan kami sangat besar terhadap para tim dalam menangani konflik manusia dengan harimau di Suoh. Lakukan upaya cepat dan akurat dalam misi penanganan ini supaya tidak timbul korban baru," ujar Kapolres dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3/2024).

Ryky menyebutkan, saat ini sebanyak 4 orang telah menjadi korban serangan harimau. Di mana, 2 orang meninggal dunia, 1 orang selamat dan 1 orang mengalami luka serius.

"Sudah ada 4 korban, dua orang meninggal dunia, satu orang selamat dan satu lagi luka serius dan pihak kami Polres Lampung Barat akan membantu pengamanan tim dalam misi ini," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178434/butet-SmtR_large.jpg
Dikeroyok Tiga Harimau di Tengah Hutan, Butet Selamat Berkat Perlawanan Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168069/viral-dvXF_large.jpg
Viral! Pengendara Motor Bersama Anaknya Diterkam Harimau, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/340/3143599/harimau_sumatera_terjerat_jebakan_babi_hutan_kaki_depan_terancam_diamputasi-Enkt_large.jpg
Harimau Sumatera Terjerat Jebakan Babi Hutan, Kaki Depan Terancam Diamputasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/340/3115053/viral-FIZo_large.jpg
Harimau Si Datuk Belang Pemangsa Manusia Akhirnya Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035781/warga-siak-tewas-mengenaskan-usai-diterkam-harimau-kepalanya-putus-9gqtZOMNk8.jpg
Warga Siak Tewas Mengenaskan Usai Diterkam Harimau, Kepalanya Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/525/3017219/harimau-jawa-teror-warga-desa-di-karawang-tiap-malam-mangsa-kambing-hingga-27-ekor-mati-lRRANQJjlb.jpg
Harimau Jawa Teror Warga Desa di Karawang, Tiap Malam Mangsa Kambing hingga 27 Ekor Mati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement