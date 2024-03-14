Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Granat Diduga Peninggalan Perang Ditemukan Warga di Pajangan Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |05:18 WIB
BANTUL - Sebuah granat tangan ditemukan oleh warga di Dusun Kunden, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul pada Rabu 13 Maret 2024 petang. Benda yang diduga peninggalan perang tersebut ditemukan oleh warga yang sedang membuat galian tanggul sungai setempat.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, kronologi penemuan granat bermula saat salah seorang warga bernama Yuli Winarto (41) warga Wijirejo, Pandak, Bantul sedang mencangkul tanah melihat bongkahan besi bulat kecil yang sudah berkarat.

"Saksi sedang membuat galian sungai, tiba-tiba ketika sedang mencangkul ada benda yang setelah diamati ternyata granat tangan," kata Jeffry, Kamis (14/03/2024).

Kemudian, lanjut Jeffry, untuk memastikan bahwa benda tersebut benar-benar granat, saksi memanggil dua rekannya. Yakin bahwa benda tersebut adalah bekas senjata perang, mereka kemudian melaporkan temuan itu ke Polsek Pajangan.

Selanjutnya, anggota Polsek Pajangan yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kebenaran informasi itu. Setelah dilakukan pengamatan, petugas menduga bahwa granat yang ditemukan oleh warga masih aktif.

"Diduga masih aktif karena cincin pemicu masih terpasang," lanjut Jeffry.

Halaman:
1 2
      
