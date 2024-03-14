Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Longsor Menyeret Mobil di Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:00 WIB
Longsor Menyeret Mobil di Semarang
Longsor menyeret mobil di Semarang (Foto: Istimewa)
A
A
A

SEMARANG - Cuaca ekstrem yang melanda Kota Semarang dua hari terakhir mengakibatkan sejumlah longsor di Ibu Kota Jawa Tengah ini.

Banjir dan tanah longsor terjadi. Salah satunya terjadi longsor di Jalan Melati Raya, Sendangmulyo, Kota Semarang, Kamis (14/3/2024).

Jalan yang longsor mengakibatkan sebuah mobil ikut terseret. Berdasarkan foto yang beredar di media, mobil itu masih dalam kondisi baik, jenis Toyota Calya warna abu-abu. Pemiliknya David Adi Susanto.

"Kejadiannya cepat sekali, ada suara gemuruh," kata dia.

Dia menyebut ketika itu sempat masih berusaha menyelamatkan mobil. Namun, tanah terus turun. Beruntung dia berhasil keluar mobil dan menyelamatkan diri.

Material longsoran di Perumahan Bukit Sendangmulyo, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang itu terlihat tak sampai menimpa perumahan di bawahnya. Lokasinya kawasan perbukitan.

Kejadian longsor di sana terjadi sekira pukul 01.30 WIB Kamis dini hari.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement