Longsor Menyeret Mobil di Semarang

SEMARANG - Cuaca ekstrem yang melanda Kota Semarang dua hari terakhir mengakibatkan sejumlah longsor di Ibu Kota Jawa Tengah ini.

Banjir dan tanah longsor terjadi. Salah satunya terjadi longsor di Jalan Melati Raya, Sendangmulyo, Kota Semarang, Kamis (14/3/2024).

Jalan yang longsor mengakibatkan sebuah mobil ikut terseret. Berdasarkan foto yang beredar di media, mobil itu masih dalam kondisi baik, jenis Toyota Calya warna abu-abu. Pemiliknya David Adi Susanto.

"Kejadiannya cepat sekali, ada suara gemuruh," kata dia.

Dia menyebut ketika itu sempat masih berusaha menyelamatkan mobil. Namun, tanah terus turun. Beruntung dia berhasil keluar mobil dan menyelamatkan diri.

Material longsoran di Perumahan Bukit Sendangmulyo, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang itu terlihat tak sampai menimpa perumahan di bawahnya. Lokasinya kawasan perbukitan.

Kejadian longsor di sana terjadi sekira pukul 01.30 WIB Kamis dini hari.

(Angkasa Yudhistira)