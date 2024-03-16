Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,9 Guncang Kodi Sumba Barat Daya NTT, Terasa hingga di Bima

Ponsius Econg , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |19:24 WIB
Gempa M4,9 Guncang Kodi Sumba Barat Daya NTT, Terasa hingga di Bima
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
SUMBA BARAT DAYA - Gempa bermagnitudo (M) 4,9 mengguncang Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (16/3/2024), pukul 15:33 WIB (16:33:56 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa pusat gempa berasa di darat, terpantau di 16 kilometer Timur Laut Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada kedalaman 37 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 9,45 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,01 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Sabtu (16/3/2024).

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 16-Mar-24 15:33:56 WIB, Lok:9.45 LS, 119.01 BT (Pusat gempa berada di darat 16 km timur laut Kodi-Sumba Barat Daya), Kedlmn:37 Km Dirasakan (MMI) II Waingapu, II Kodi, II Bima #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

Adapun getaran gempa ini terasa di Kodi, Waingapu hingga Bima dengan skala getaran lemah (MMI II). Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

(Fakhrizal Fakhri )

      
