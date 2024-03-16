Viral! Karyawati PDAM Digerebek Selingkuh di Hotel Bersama PIL, Reaksi Suami Mengejutkan

BANGKALAN – Viral di media sosial video penggerebekan di salah satu hotel di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Dalam video berdurasi 50 detik itu terdapat sepasang kekasih di dalam kamar hotel tidak berkutik saat digerebek.

Berdasarkan informasi yang berhasil di dapat ternyata seorang pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Bangkalan berinisial AW (29) digerebek suaminya saat berada di hotel bersama selingkuhannya.

Bachtiar Pradinata, kuasa hukum RF, suami dari karyawati PDAM tersebut, mengatakan, pihaknya akan melapotkan kasus perzinahan tersebut.

"Klien kami sudah membuat laporan polisi dan melaporkan keduanya atas perzinahan dan saat ini prosesnya masih berjalan. Dan karena dua orang ini pegawai di Bangkalan, kami berharap keduanya juga mendapat tindakan tegas dari pak Pj Bupati," kata Bachtiar Pradinata, Sabtu (16/3/2024).

Peristiwa bermula saat suaminya RF curiga dengan gerak gerik Istrinya. Kecurigaan suaminya pun kemudian ditelusuri secara diam-diam dengan mengikuti istrinya saat mau kerja ke kantor.