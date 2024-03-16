Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral! Karyawati PDAM Digerebek Selingkuh di Hotel Bersama PIL, Reaksi Suami Mengejutkan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |13:47 WIB
Viral! Karyawati PDAM Digerebek Selingkuh di Hotel Bersama PIL, Reaksi Suami Mengejutkan
Istri Selingkuh Digerebek Suami
A
A
A

BANGKALAN – Viral di media sosial video penggerebekan di salah satu hotel di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Dalam video berdurasi 50 detik itu terdapat sepasang kekasih di dalam kamar hotel tidak berkutik saat digerebek.

Berdasarkan informasi yang berhasil di dapat ternyata seorang pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Bangkalan berinisial AW (29) digerebek suaminya saat berada di hotel bersama selingkuhannya.

Bachtiar Pradinata, kuasa hukum RF, suami dari karyawati PDAM tersebut, mengatakan, pihaknya akan melapotkan kasus perzinahan tersebut.

"Klien kami sudah membuat laporan polisi dan melaporkan keduanya atas perzinahan dan saat ini prosesnya masih berjalan. Dan karena dua orang ini pegawai di Bangkalan, kami berharap keduanya juga mendapat tindakan tegas dari pak Pj Bupati," kata Bachtiar Pradinata, Sabtu (16/3/2024).

Peristiwa bermula saat suaminya RF curiga dengan gerak gerik Istrinya. Kecurigaan suaminya pun kemudian ditelusuri secara diam-diam dengan mengikuti istrinya saat mau kerja ke kantor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161248/selingkuh-M6pN_large.jpg
Duh! Ketua RT Tepergok Indehoi dengan Istri Tetangga, Lari Terbirit-birit saat Digerebek Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/610/3155435/viral-zsml_large.jpg
Bikin Murka Jenderal Polri karena Check-in Bareng Istri TNI, Nasib Oknum Polisi Ini Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154551/selingkuh-5ndL_large.jpg
Viral Oknum Polisi Digerebek Sedang Ngamar dengan Istri Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/340/3134157/mesum-fnHt_large.jpg
Camat Padang Selatan Digerebek Istri, Diduga Lagi Asyik Selingkuh dengan Staf di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102302/viral-Erdk_large.jpg
Parah! Bocil SMP Ikut Telanjangi Wanita Cantik Selingkuhan Ayahnya di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3096042/viral-8Xqd_large.jpg
Viral! Suami Diseret Mobil hingga Tulangnya Patah saat Pergoki Istri Selingkuh dengan 2 Pria di Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement