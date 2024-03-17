Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bocah Telolet Tewas Usai Terlindas Bus di Pelabuhan Merak, Kondisinya Mengenaskan

Iskandar Nasution , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |19:22 WIB
Bocah Telolet Tewas Usai Terlindas Bus di Pelabuhan Merak, Kondisinya Mengenaskan
Bocah telolet tewas terlindas bus di Pelabuhan Merak (Foto: iNews)
BANTEN - Seorang bocah 'telolet' tewas mengenaskan dengan kondisi mengenaskan, kepala pecah dan usus terburai, usai terlindas sebuah bus, di pintu masuk dermaga eksekutif merak, Banten.

Awalnya, sang bocah meminta sopir bus untuk membunyikan klakson telolet, namun sang sopir tidak melihat jika korban terlalu dekat dengan ban belakang bus, hingga korban terlindas.

Peristiwa mengenaskan itu terekam dalam video amatir. Peristiwa itu terjadi di pintu masuk dermaga eksekutif, Merak, Cilegon, Banten, Minggu (17/3/2024). Korban diketahui bernama Rizki berusia 11 tahun, warga Medaksa, Merak, Cilegon.

Menurut saksi mata, awalnya korban bersama rekan-rekannya meminta bus, untuk membunyikan klakson suara telolet, saat masuk ke dalam kantong parkir dermaga eksekutif, Pelabuhan Merak.

"Namun, diduga korban berada terlalu dekat dengan bus, dan saat itu bus ingin berbelok arah, korban terlindas ban belakang bus Sinar Dempo, jurusan Jakarta-Lahat," ujar Pendi, salah satu saksi mata.

Menurut saksi mata, korban merupakan 'bocah telolet' yang biasa mangkal di pinggir jalan. Mereka senantiasa meminta sopir bus untuk membunyikan telolet saat masuk ke kantong parkir Pelabuhan Merak. Namun nahas, diduga sang sopir tidak melihat tubuh mungil korban saat berbelok arah, hingga akhirnya korban terlindas pada ban belakang bus tersebut.

Jasad korban langsung dibawa ambulans dan ke rumah sakit untuk divisum. Sementara itu, guna menghindari amukan warga, sopir dan bus Sinar Dempo, diamankan petugas.

(Angkasa Yudhistira)

      
