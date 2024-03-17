Advertisement
HOME NEWS JABAR

Penemuan Mayat Seorang Pria Tergeletak Bersimbah Darah Hebohkan Warga Soreang

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |19:19 WIB
Penemuan Mayat Seorang Pria Tergeletak Bersimbah Darah Hebohkan Warga Soreang
BANDUNG - Mayat seorang pria ditemukan oleh warga tergeletak bersimbah darah di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (17/3/2024).

Penemuan mayat ini pun sempat membuah heboh terlebih terjadi di pinggir Jalan Raya Soreang - Kopo sekitar pukul 03.30 WIB.

Kapolsek Soreang, Kompol Ivan Taufiq membenarkan adanya penemuan mayat pria tersebut. “Iya betul ada temu mayat, dan ada luka benda tajam di leher,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (17/3/2024).

Ivan menjelaskan, kejadian penemuan mayat itu terjadi pada saat warga melihat seorang pria tergeletak dipinggir jalan sekitar pukul 03.30 WIB.

“Kemudian warga tersebut melaporkan ke Polsek Soreang karena dilehernya ada luka berdarah,” jelasnya.

Ivan mengungkapkan, saat ini identitas korban masih dalam penyelidikan namun diperkirakan berusia 39 Tahun.

“Identitas korban masih lidik, termasuk juga kejadiannya, namun korban diperkirakan berusia 39 tahun menggunakan sweater putih, celana panjang hitam dan menggunakan sandal jepit,” ungkapnya.

Ivan menduga, korban sebelum meninggal mengalami tindakan kekerasan karena adanya luka di bagian leher.

