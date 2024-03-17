Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ibu yang Melahirkan Sendiri dan Buang Bayinya ke Sumur Sempat Dikira Maling

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |14:05 WIB
LUBUKLINGGAU - Peristiwa dibuangnya seorang bayi berjenis kelamin laki-laki kedalam sumur oleh ibu kandungnya sendiri berinisal IN (32) yang sempat membuat heboh warga Komplek Jalan Kayu Merbau mulai terungkap, Minggu (17/3/2024).

Iyan Alamsyah, Ketua RT 07 Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengatakan kejadian berawal seorang warga bernama Johan mendengar suara aneh dari jurang dekat sumur milik warga yang tidak jauh dari rumah Johan.

Saat itu, Johan mendengar suara kresek-kresek dari arah sumur di jurang dekat rumahnya, karena curiga Johan sempat melihat ke sumber suara dari bawah jurang dekat sumur terlihat ada seseorang yang meringkuk.

“Kebetulan di daerah kami ini lagi marak pencurian mesin air, dan baru tiga hari yang lalu mesin air milik Johan hilang di curi dekat sumur itu,” katanya.

Selanjutnya Johan turun ke bawah jurang untuk memastikan siapa yang berada di bawah, dan terlihat ibu bayi IN tengah meringkuk diduga menahan sakit hendak melahirkan.

“Melihat IN tengah meringkuk itu Johan langsung memanggil orangtuan IN untuk melihat kondisi IN, tapi saat mereka tiba ternyata IN sudah tidak ada lagi, sudah pergi melarikan diri," jelasnya.

