Ibu Buang Bayinya ke Sumur Tua, Mengaku Halusinasi

LUBUKLINGGAU - Tega! seorang ibu tega membuang bayi laki-lakinya ke dalam sumur tua yang sudah tidak terpakai.

Peristiwa tersebut pun menggemparkan warga Jalan Kayu Merbau RT 7 Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Sumatera Selatan (Sumsel).

Informasi sementera yang diperoleh polisi, sang ibu mengaku ke keluarganya diajak oleh seseorang dan berhalusinasi ketika melakukan tindakan keji tersebut.

Kapolsek Lubuklinggau Timur AKP Sugito didampingi Kanit Reskrim Polsek Lubuklinggau Timur membenarkan adanya laporan pembuangan bayi oleh orangtuanya sendiri, yang masih terbungkus dalam kain.

“Iya benar itu bukan penemuan mayat bayi tapi laporan bayi dibuang oleh orangtuanya sendiri, kejadiannya itu Jumat (15 April 2024), sekira pukul 14.30 WIB. Dan korban sudah dimakamkan,” ujarnya, Minggu (17/3/2024).

Berdasarkan keterangan dari ayah bayi, istrinya IN (32) memang hamil dan dikatakan akan melahirkan di Rumah Sakit Siti Aisyah, namun setelah itu pulang mengatakan bayinya hilang.